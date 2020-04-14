Происшествия

Все в черном дыму: появилось шокирующее видео пожара возле Чернобыльской АЭС

Волонтер Наталья Юсупова, которая собирает помощь пожарным, борющимся с огненной стихией в Зоне отчуждения, опубликовала видео с территории Чернобыльской АЭС.

Важно, что кадры были сняты 13 апреля. По состоянию на утро, 14 апреля, спасателям удалось потушить огонь возле Припяти и хранилища отходов.

Напомним, что 13 апреля огонь от лесного пожара в Чернобыльской зоне вплотную подобрался к зданию ЧАЭС, о чем в соцсети сообщила сотрудница пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко. Тем не менее в ГСЧС выступили с заявлением об отсутствии реальной опасности для хранящихся там радиоактивных материалов. О ней «ФАКТАМ» заявили экологи и представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Тем временем в Чернобыльской зоне по состоянию на утро 14 апреля продолжалось тление лесной подстилки на отдельных участках. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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