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Брэд Питт проломил стену дома своей визажистки и получил от нее признание в любви (видео)

10:19 14 апреля 2020 173
Брэд Питт и Джин Блэк обнимаются
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Брэд Питт принял участие в съемках новой телепередачи братьев-ведущих Дрю и Джонатана Скоттов Celebrity IOU на телеканале HGTV, в которой знаменитостям предлагается придумать, как отблагодарить своих близких друзей и людей, оказавших большое влияние на их жизнь. 56-летний актер решил сделать доброе дело для свой визажистки Джин Блэк, с которой сотрудничает уже много лет. Питт, который всерьез увлекается архитектурой, провел масштабный ремонт в ее доме в Санта-Монике, превратив гараж в шикарный домик для гостей. Он не только лично принимал участие в разработке нового дизайна, но и занялся физическим трудом — так, он лично разбивал кувалдой одну из стен дома.

Джин, которая уезжала на три недели, вернувшись и увидев результат, не могла сдержать переполнявшие ее эмоции. «Я люблю тебя», — со слезами сказала она Брэду и обняла его. Да и сам актер прослезился.

Брэд говорит, что считает Джин членом своей семьи, и что они с ней, как брат с сестрой. Они работают вместе с 1990-х годов. Джин занималась его гримом на съемочных площадках более, чем 40 фильмов. В передаче Celebrity IOU Питт признался, что ему до сих пор стыдно перед Блэк, которой пришлось наносить тональный крем на его ягодицы в фильме «Легенды осени». Нужно было выровнять тон кожи актера из-за загара.

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