Общество и люди

Власти Китая связывают первую вспышку COVID-19 с рынком морепродуктов в Ухане. Нулевой пациенткой считается продавщица креветок, у которой первые симптомы заболевания проявились 11 декабря 2019 года. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 26 человек, 24 из которых имели контакты на вышеупомянутом рынке. В то же время в СМИ не раз высказывались предположения, что COVID-19 появился еще раньше, но до декабря опасный вирус считали обыкновенным ОРВИ. Один из примеров, наталкивающий на подобные предположения — это история украинки Натали Литвин. Она вместе со своим женихом и друзьями была в Китае в ноябре 2019 года. Во время этого путешествия вся компания переболела чем-то вроде ОРВИ. Позже всех заболел жених Натали — и его симптомы были очень похожи на COVID-19. Высокая температура, судороги, проблемы с дыханием, сильный кашель… Натали предполагает, что ее жених мог перенести коронавирус в ноябре 2019 года — когда об этом вирусе еще никто не знал. В разговоре с Натали Литвин «ФАКТЫ» выяснили интересные подробности.

Натали Литвин — блогер, у которой больше 800 тысяч подписчиков в Instagram. Недавний пост Натали о том, что ее жених Александр пережил в Китае в ноябре 2019 года вызвал в сети большой резонанс. «ФАКТАМ» Натали рассказала, что первые симптомы заболевания у Александра проявились 9 ноября.

— До этого мы уже две недели как были в Китае, — рассказала «ФАКТАМ» Натали. — Вместе с друзьями ездили по стране. Успели побывать в Пекине, Шанхае и во многих других городах. 9 ноября приехали в Чжанцзяцзе — это городской округ провинции Хунань (примерно в шести часах езды от Ухани). В Чжанцзяцзе находится известный парк Аватара, который мы хотели посмотреть. До этого во время нашего путешествия и я, и друзья, уже успели переболеть чем-то вроде простуды. У нас была температура около 37, 2 и насморк. Мы принимали жаропонижающие порошки с парацетамолом и противовоспалительные, которые взяли с собой в поездку. Мы выздоровели.

Натали и Саша

А 9 ноября заболел Саша. Вспоминая сейчас его симптомы, понимаю, что все это очень похоже на COVID-19. Сначала появилась слабость. Мы связывали это с усталостью из-за перелета (а летали мы в той поездке каждые два-три дня, что действительно утомительно) и долгой прогулкой по городу. Но уже вечером у Саши поднялась температура до 38 градусов. Сашу сильно знобило. Я дала ему остававшиеся у нас два пакетика «Фервекса», но лучше не стало. Он в тот вечер активно пил чай в надежде, что это поможет. Но нет.

10 ноября мы проснулись в пять часов утра, чтобы успеть на запланированную фотосессию. В тот день Саша неожиданно сделал мне предложение…

Когда мы вернулись домой, ему было еще хуже, чем вчера. Температура была уже 39,5. Я дала ему «Нурофен» — единственное, что у нас оставалось из лекарств. Но сбить температуру не удалось. Наоборот, она поднялась до 40… Мы ужасно испугались. Сашу так морозило, что он надел на себя всю свою одежду, укрылся всеми имеющимися под рукой одеялами. У него начались судороги и одышка. Сводило мышцы, его трясло и ему было трудно дышать. Той же ночью Саша стал очень сильно кашлять. Судороги и этот страшный кашель продолжались всю ночь…

Утром мы с друзьями побежали искать аптеку. Но купить там лекарства оказалось настоящей проблемой. В аптеках никто не понимал английского. Приходилось общаться через гугл-переводчик: мы надиктовывали то, что хотим сказать, а перевод на экране показывали сотрудникам аптек. С грехом пополам смогли друг друга понять. Нам продали шесть упаковок различных лекарств: от кашля, от боли в горле, от инфекций, противовоспалительные, противопростудные, антибиотики… Сказали, что эти препараты нужно пить часто и по пять-шесть таблеток за раз. Все лекарства на травах и это, как мы поняли, что-то вроде гомеопатии.

Лекарства, которые купили для Саши в Китае

Саша горстями пил эти таблетки. Прошло шесть часов, но температура так и не упала. Я связалась со знакомым врачом из Украины. Описала нашу ситуацию, отправила фотографии Сашиного отекшего горла. Врач посоветовал купить препарат с действующим веществом осельтавимир. Мы нашли такое лекарство. И решили, что, если и после него не полегчает, придется искать больницу. На самом деле если бы мы находились в Пекине или Шанхае, мы бы, наверное, обратились в больницу сразу после той кошмарной ночи. У нас были оформлены медицинские страховки и, думаю, Сашу бы приняли. Но в городе, где мы в тот момент находились, с этим было сложнее, там даже на картах почему-то не отображались больницы.

— Препарат, который вам посоветовал врач из Украины, помог?

— К счастью, да. Через некоторое время Саше стало лучше. Он почувствовал улучшение уже 12 ноября. Наконец-то снизилась температура. Правда, кашель не проходил еще долго.



— Вы вернулись в Украину?

— Нет, мы потом еще две недели путешествовали, как и было запланировано. Побывали еще в двух китайских городах, а затем поехали в Казахстан и Кыргызстан. Саша уже чувствовал себя нормально. Мы до сих пор не понимаем, что это было. Но Сашины симптомы настолько похожи на COVID-19, что в голову лезут мысли, что он мог перенести этот вирус еще когда он только начал распространяться. Возможно, он появился не в декабре, а раньше? Многие эпидемиологи, кстати, этого не исключают. Сейчас мы дома во Львове. Как и большинство людей, сидим на карантине. Но когда карантин закончится, Саша хотел бы сдать тест на антитела к коронавирусу. Только так мы сможем понять, действительно ли Саша уже переболел. Пока нам остается только об этом догадываться.

Пост Натали о том, что ее жених Александр пережил в Китае в ноябре 2019 года вызвал в сети большой резонанс

О том, что коронавирус в Китае мог появиться раньше 11 декабря 2019 года, уже заявили и ученые. В феврале 2020 года команда вирусологов из нескольких китайских вузов и больниц опубликовала отчет, в котором шла речь о том, что первые пациенты появились в Ухани еще в конце осени и заболевшие не были связаны с рынком. В отчете сказано, что первый случай заболевания якобы был обнаружен 1 декабря 2019 года. Затем появились еще 13 пациентов — и вполне вероятно, что заражение произошло еще в ноябре. После чего первые заболевшие могли принести вирус на рынок, где он начал быстро распространяться.

Тем временем ученые выяснили, что далеко не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела к инфекции, поэтому возможен рецидив опасного заболевания.

Напомним, «ФАКТЫ» регулярно информируют своих читателей о степени распространения пандемии COVID-19 в мире, а также публикуют статистику заболеваемости и смертности в Украине по областям.

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