Здоровье и медицина

Можно использовать только в больницах: украинцев предупредили об опасности самолечения COVID-19 «Плаквенилом»

Препарат «Плаквенил», который в Европе и США стали применять для комплексного лечения коронавирусной инфекции и который завезли в Украину, используется для борьбы с COVID-19 исключительно в больницах под наблюдением медиков.

«Впервые в середине марта были заявления от европейских и американских врачей об успешном использовании препарата при комплексном лечении коронавируса. Он был внесен в наши национальные протоколы лечения как экспериментальный препарат. Он может использоваться исключительно в больницах под наблюдением врачей», — отметил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов и добавил, что у пациента берут письменное согласие на использование этого лекарственного средства.

По его словам не может быть и речи о самолечения такого рода препаратами. Максим Степанов также отметил, что это лекарство показано пациентам с ревматоидными заболеваниями, и что после сообщений о его эффективности в борьбе с COVID-19 препарат стал исчезать из аптек.

«Были проведены переговоры с компанией-производителем о дополнительных поставках. На следующем заседании Кабмина в среду препарат внесут в программу „Доступные лекарства“ и он будет продаваться исключительно по электронному рецепту», — добавил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав Украины обновил протокол лечения больных с COVID-19, внеся в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир». Он будет доступен лишь в больницах.

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