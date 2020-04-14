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Счастливая Любовь Успенская рассказала о новом возлюбленном (фото)

12:25 14 апреля 2020 416
Любовь Успенская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская певица Любовь Успенская, которая недавно потеряла сознание и травмировалась, сообщила радостную новость своим подписчикам в Instagram.

«Я Влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь», — написала она, добавив достаточно игривое фото.

Подругу поддержала в комментариях Светлана Лобода, поставив много сердечек

Успенская

Подписчики певицы также порадовались за нее, но посоветовали не забывать о проблемах. «Я рада за вас… но не забывайте про дочь… чтобы не было поздно!», — написала одна из поклонниц.

Напомним, что дочь певицы Татьяна Плаксина сбежала в США и рассказала журналистам о том, что очень сильно обижена на мать. По ее словам, именно из-за матери она начала употреблять наркотики.

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