Любовь Успенская потеряла сознание и сильно травмировалась

Шоу-бизнес

Королева российского шансона Любовь Успенская, которую недавно дочь обвинила в преследовании, потеряла сознание и сильно травмировалась.

Об этом сама певица написала в Instagram. «Друзья мои! Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя», — сообщила она.

Сейчас же, по словам певицы, она чувствует себя хорошо и даже кулинарит.

Напомним, что дочь певицы Татьяна Плаксина сбежала в США и дала несколько скандальных интервью, в которых обвинила мать в насилии.

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