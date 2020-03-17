Сбежавшая в Америку дочь Успенской обвинила мать в преследовании

Шоу-бизнес

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, сбежавшая после скандала в США, дала первое интервью. Специально к ней в Лос-Анджелес приехал российский журналист Дмитрий Борисов. Интервью показали в программе «Пусть говорят». Журналист утверждает, что Татьяна была абсолютно адекватной, в хорошей форме, но очень сильно обижена на мать.

Она говорит, что звездная родительница никогда не считалась с ее мнением, не разделяла ее увлечений, критиковала ее песни и увлечение живописью. Это угнетало девушку, она чувствовала зависимость от звездной мамы. В очередной раз Татьяна заявила, что именно мать «заколола ее наркотиками».

«Я уехала, занимаюсь своей жизнью, творчеством, здоровьем. На меня льют грязь. Одна из этих людей гувернантка Люда, которая меня вырастила. Она собирала мой чемодан перед моим отъездом в Лос-Анджелес, складывала свитера для папы, я ей подарила свою картину — в знак примирения. Она у меня просит прощение за то, что она говорила в мой адрес: я больная и меня лечить надо. Улетаю — и тут Людонька на телевидении кричит, что я больная. Человек просто зависит от моей мамы, и не отступает от этой зависимости…», — рассказала Плаксина.

Она не понимает, зачем мать начала рассказывать СМИ об аварии, делиться подробностями ее состояния.

«Пусть люди узнали бы, когда я не в таком виде, а спустя время, когда я прошла бы реабилитацию… После этого я не могла уже держать свой протест в себе. Меня затыкали, перебивали, мне не давали делать концерты, общаться с людьми. Я вижу, что против меня идет какая-то война. Все закончилось клиниками, куда меня запирали…», — утверждает Татьяна.

Она не постеснялась озвучить материалы из выписки и диагнозы, которые ей ставили в частных клиниках, где она находилась по настоянию матери. В частности, они были вызваны употреблением наркотических препаратов.

«Пытается исцелять окружающих прикосновениями. Это криминально, страшно?» — возмущается Плаксина. «Эпизоды оголения в общественных местах. Вранье, была босиком», — комментирует Таня.

«Синдром зависимости от каннабиоиодов. Хронический шизофреноподобный психоз, вызванный употреблением каннабиоидов», — зачитывает диагноз.

Татьяна утверждает, что и сейчас мать пытается контролировать ее жизнь. По ее словам, люди Успенской следят за ней и в США, читают ее личные переписки в социальных сетях.

«Мне очень хочется думать, что в безопасности. Я живу с этим страхом преследования. Это не проходит так быстро. Конечно, мне по-прежнему бывает страшно», — говорит Татьяна.

На вопрос журналиста любит ли она маму, Татьяна после паузы ответила отрицательно.

Очевидно, Успенской было больно слышать такие слова от единственной дочери. На интервью певица отреагировала на своей странице в Instagram. Любовь Залмановна назвала программу очередной порцией «перекрученного грязного белья» и посвятила этому большой пост, опубликовав фото в объятиях с дочерью.

«Программа „Пусть Говорят“ превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о какой-то помощи, они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане, во мне, во всех нас. Видимо, чтобы хоть как-то „отбить“ поездку в Америку и „гонорар“ моей дочери в размере 15 тысяч долларов, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились. Мне, как человеку, который жил в ситуации, которую сейчас активно муссируют, очень смешно наблюдать за этим аукционом. Из-под молотка, втридорога только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья!», — возмутилась Успенская.

Напомним, Татьяна Плаксина сбежала из дома матери в Москве и дала скандальное интервью о физическом насилии. Затем она вернулась под крышу родительницы и вроде даже попросила у нее прощение. Но все же приняла решение бежать в США, к отцу.

Из Лос-Анджелеса Татьяна опубликовала странное видео, на котором вела себя не вполне адекватно.

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