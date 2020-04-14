Коронавирусом заразились почти 600 украинских медиков: тревожные данные

Здоровье и медицина

С начала пандемии коронавируса в Украине инфекцию COVID-19 диагностировали у почти 600 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11 974 лица с подозрением на COVID-19, из них — 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3 372 случаях, в том числе — 594 медработника», — заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, в Житомирской области COVID-19 по стоянию на вторник, 14 апреля, коронавирус подтвержден у 12 медработников.

Всего за прошедшие сутки в Украине заразились коронавирусом 64 медика.

Ранее сообщалось, что В Ивано-Франковске коронавирусная инфекция стала причиной смерти 64-летнего пациента, который уже готовился к выписке.

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