26.96 / 27.34 29.15 / 29.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Коронавирусом заразились почти 600 украинских медиков: тревожные данные

12:37 14 апреля 2020 263
Тест на коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

С начала пандемии коронавируса в Украине инфекцию COVID-19 диагностировали у почти 600 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11 974 лица с подозрением на COVID-19, из них — 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3 372 случаях, в том числе — 594 медработника», — заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, в Житомирской области COVID-19 по стоянию на вторник, 14 апреля, коронавирус подтвержден у 12 медработников.

Всего за прошедшие сутки в Украине заразились коронавирусом 64 медика.

Ранее сообщалось, что В Ивано-Франковске коронавирусная инфекция стала причиной смерти 64-летнего пациента, который уже готовился к выписке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девочки под зонтиком

Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом

Чернобыльская зона

Помог дождь: пожар в Чернобыльской зоне потушен

Лолита Милявская

Те же грабли: Лолита Милявская завела молодого любовника

Украину начало засыпать снегом в середине апреля: впечатляющие фото и видео

Украину начало засыпать снегом в середине апреля: впечатляющие фото и видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер