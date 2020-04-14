- 20:54 Украина с Коноплянкой и Зинченко победила Польшу в FIFA 20: видео матча
- 20:42 «Онемела половина головы, лилась из носа кровь и было трудно дышать»: шокирующая история наркозависимой «пацанки»
- 20:40 В зоне ЧАЭС пожары уничтожили почти треть туристических объектов
- 20:17 "Никто не будет скрывать правду": Зеленский обратился к украинцам в связи с пожарами в зоне ЧАЭС
- 20:08 «Тема эпидемии умирает, бабло заканчивается»: в настроениях украинцев подметили поворот
- 20:05 Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтеров и налоги угледобывающей отрасли, — эксперт
- 19:39 Пик пандемии еще впереди, вакцина появится не скоро: ВОЗ ошарашила новым прогнозом
- 19:35 Нардеп Холодов заявил о возвращении на таможню схем предыдущей власти
- 19:28 Ситуация в зоне ЧАЭС: озвучены новые данные о радиационном фоне
- 19:12 Дата внеочередного заседания Рады определена: о чем будут говорить
- 18:56 В Полтавской области на Пасху ужесточат карантин
- 18:40 ЧП на учебных стрельбах в Краматорске: много раненых, есть погибший
«Тема эпидемии умирает, бабло заканчивается»: в настроениях украинцев подметили поворот
Число украинцев, которых беспокоят экономические последствия карантина, вдвое больше, чем тех, кого волнует эпидемия коронавируса. Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина проанализировал тенденцию в своем Facebook.
Он отметил, что вслед за опросом «Рейтинга» вышел новый КМИС.
«29% и 26% жалуются на ценник в магазине и финансовые трудности. Больше беспокоит только здоровье близких — 36%», — подчеркнул Щербина.
Он также отметил, что 54% больше беспокоятся из-за экономических последствий карантина, а из-за эпидемия коронавируса — только 26%. Причем в марте соотношение было 43/34 .
«Тема умирает, бабло заканчивается. После праздников надо что-то делать», — подвел итог Сергей Щербина.
Ранее сообщалось, что Притула рассказал о возможности побороться за пост мэра Киева.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!