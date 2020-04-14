«Тема эпидемии умирает, бабло заканчивается»: в настроениях украинцев подметили поворот

Украина

Число украинцев, которых беспокоят экономические последствия карантина, вдвое больше, чем тех, кого волнует эпидемия коронавируса. Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина проанализировал тенденцию в своем Facebook.

Он отметил, что вслед за опросом «Рейтинга» вышел новый КМИС.

«29% и 26% жалуются на ценник в магазине и финансовые трудности. Больше беспокоит только здоровье близких — 36%», — подчеркнул Щербина.

Он также отметил, что 54% больше беспокоятся из-за экономических последствий карантина, а из-за эпидемия коронавируса — только 26%. Причем в марте соотношение было 43/34 .

«Тема умирает, бабло заканчивается. После праздников надо что-то делать», — подвел итог Сергей Щербина.

Ранее сообщалось, что Притула рассказал о возможности побороться за пост мэра Киева.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter