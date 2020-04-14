Появились любопытные данные об отношении украинцев к возможному продлению карантина

Украина

Социологическая группа «Рейтинг» констатировала сокращение количества граждан Украины, выступающих за введение штрафов за нарушение условий карантина (с 75% до 55% за последние две недели).

Ужесточение мер к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, теперь поддерживают лишь 25% опрошенных. Кроме того, уменьшилось количество тех, кто считает карантинные меры слишком мягкими (с 28 до 17%) с одновременным ростом числа тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%). Таким образом, оптимальными действующие ограничения считают 61% опрошенных.

70% опрошенных поддержали возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года, а среди противников продления больше всего было среди жителей южных регионов Украины, малообеспеченных, а также сторонников оппозиционных партий.

Что касается возможного усиления карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, то его поддержали 80% опрошенных, при этом против высказались в основном верующие УПЦ и атеисты.

Напомним, ранее киевляне оценили усилия команды Зеленского по противодействию коронавирусу.

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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