- 07:52 Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали
- 07:43 Знаменитый вратарь, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА, вылечился от коронавируса
- 07:25 На ферме в США живет двухголовый козленок, который ест сразу двумя ртами
- 07:21 Ночные заморозки и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:55 Страшнее рака и диабета? Ученые выяснили, для кого в первую очередь смертельно опасен коронавирус
- 06:36 Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека
- 05:59 Новые доказательства преступлений Кремля: Украина направила в Гаагу информацию об указе Путина
- 05:24 Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса даже при тесном контакте с заражённым
- 04:55 Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт
- 04:33 Лжеминера столичного метро отправили на два года за решетку
- 03:58 Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины
- 03:25 Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам
Знаменитый вратарь, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА, вылечился от коронавируса (фото)
Экс-вратарь «Валенсии», «Вильярреала» и «Севильи» Андрес Палоп вылечился от опасного вируса COVID-19. 46-летний спортсмен был выписан из больницы, в которой провел 12 дней, и уже находится дома на обсервации, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
«Хочу поблагодарить весь персонал больницы, от докторов до уборщиков, которые были очень внимательны ко мне. Также хочу сказать спасибо своей семье, поддержка которой заставляла меня быть сильнее. Сейчас я уже дома, на обсервации, и уже через 14 дней я наконец-то смогу обнять всех своих родственников», — написал Андрес, прикрепив фото в маске.
Напомним, что Палоп при довольно небольшом, как для вратаря, росте (184 см) сделал успешную карьеру, выступая на высоком уровне с 1997-го по 2013-й год. По два раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, три раза выигрывал Кубок УЕФА, был в составе сборной Испании, победившей на Евро-2008. Поклонникам украинского футбола голкипер памятен в первую очередь голом в ворота донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА, который вывел его «Севилью» в следующий раунд.
Отметим, что Испания входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом с летальным исходом — по состоянию на вечер 14 апреля таких была зафиксировано 18 056. Больше смертей только в США (25 143) и Италии (21 067).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала вылечился от коронавируса, но затем повторно сдал положительный тест.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...