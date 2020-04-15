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Спорт

Знаменитый вратарь, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА, вылечился от коронавируса (фото)

7:43 15 апреля 2020 42
Андрес Палоп
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Экс-вратарь «Валенсии», «Вильярреала» и «Севильи» Андрес Палоп вылечился от опасного вируса COVID-19. 46-летний спортсмен был выписан из больницы, в которой провел 12 дней, и уже находится дома на обсервации, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочу поблагодарить весь персонал больницы, от докторов до уборщиков, которые были очень внимательны ко мне. Также хочу сказать спасибо своей семье, поддержка которой заставляла меня быть сильнее. Сейчас я уже дома, на обсервации, и уже через 14 дней я наконец-то смогу обнять всех своих родственников», — написал Андрес, прикрепив фото в маске.

Напомним, что Палоп при довольно небольшом, как для вратаря, росте (184 см) сделал успешную карьеру, выступая на высоком уровне с 1997-го по 2013-й год. По два раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, три раза выигрывал Кубок УЕФА, был в составе сборной Испании, победившей на Евро-2008. Поклонникам украинского футбола голкипер памятен в первую очередь голом в ворота донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА, который вывел его «Севилью» в следующий раунд.

Отметим, что Испания входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом с летальным исходом — по состоянию на вечер 14 апреля таких была зафиксировано 18 056. Больше смертей только в США (25 143) и Италии (21 067).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала вылечился от коронавируса, но затем повторно сдал положительный тест.

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