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В ВСУ 4 новых случая коронавируса: что известно о состоянии инфицированных
По состоянию на утро среды, 15 апреля, в Вооруженных силах Украины, где ранее сообщали о 19 заболевших коронавирусной инфекцией, количество военнослужащих с COVID-19 увеличилось до 23.
Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, за сутки подтверждены четыре новых случая.
Так, диагноз подтвердили у военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции как контактное лицо. 14 апреля его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное.
Обнаружена коронавирусная инфекция и у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находившегося в госпитале с диагнозом пневмония. Состояние — средней степени тяжести.
А военнослужащий Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом, проходит лечение дома. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб нет.
Подтвердился диагноз и у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, 7 апреля госпитализированого в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на COVID-19. Состояние здоровья — удовлетворительное.
«На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек», — добавили в командовании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным на 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.
Фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в социальных сетях.
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