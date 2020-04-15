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Украина

В ВСУ 4 новых случая коронавируса: что известно о состоянии инфицированных

9:59 15 апреля 2020 139
Коронавирус в ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро среды, 15 апреля, в Вооруженных силах Украины, где ранее сообщали о 19 заболевших коронавирусной инфекцией, количество военнослужащих с COVID-19 увеличилось до 23.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, за сутки подтверждены четыре новых случая.

Так, диагноз подтвердили у военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции как контактное лицо. 14 апреля его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное.

Обнаружена коронавирусная инфекция и у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находившегося в госпитале с диагнозом пневмония. Состояние — средней степени тяжести.

А военнослужащий Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом, проходит лечение дома. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб нет.

Подтвердился диагноз и у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, 7 апреля госпитализированого в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на COVID-19. Состояние здоровья — удовлетворительное.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек», — добавили в командовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным на 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.

Фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в социальных сетях.

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