Школа онлайн: учительница географии перепутала океаны (видео)

Украина

Учитель, которая в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проводила урок географии для учеников 10 класса, рассказывая об Австралии, перепутала названия океанов.

Учитель сказала, что государство Австралия находится в Южном полушарии, занимает одноименный материк, остров Тасмания и несколько других островов в Тихом и Атлантическом (правильно Индийском) океане.

Скорее всего, это была оговорка, но она осталась на видео (на записи с момента 2.15).

Напомним, на уроках в режиме онлайн педагоги продолжают допускать нелепые ошибки. Вслед за учительницей математики промах допустила учительница истории.

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