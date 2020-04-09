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Школа онлайн: учительница географии перепутала океаны (видео)
Учитель, которая в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проводила урок географии для учеников 10 класса, рассказывая об Австралии, перепутала названия океанов.
Учитель сказала, что государство Австралия находится в Южном полушарии, занимает одноименный материк, остров Тасмания и несколько других островов в Тихом и Атлантическом (правильно Индийском) океане.
Скорее всего, это была оговорка, но она осталась на видео (на записи с момента 2.15).
Напомним, на уроках в режиме онлайн педагоги продолжают допускать нелепые ошибки. Вслед за учительницей математики промах допустила учительница истории.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?