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Происшествия

Катастрофа МАУ: Иран предлагает Украине отказаться от претензий

10:57 15 апреля 2020 106
катастрофа МАУ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Правительство Ирана, которое признало вину за катастрофу украинского самолета МАУ 8 января этого года в Тегеране, направило в украинский МИД проект меморандума о взаимопонимании.
Документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд на Тегеран.

Radio Farda сообщает, что в меморандуме говорится о том, что Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка».

Кроме того, государство Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и «выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа».

В МИД Украины на данный момент документ не прокомментировали.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. В феврале страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

Иран отказался передавать бортовые самописцы, но представители Киева и Тегерана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины».

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