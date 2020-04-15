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Здоровье и медицина

Израильский врач рассказал, спасает ли чеснок и имбирь от коронавируса

11:22 15 апреля 2020 823
Чеснок и имбирь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По словам руководителя Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генерального директора Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана, ни чеснок, ни имбирь, ни перекись водорода не могут вылечить COVID-19, являющийся вирусным заболеванием, сообщает «Гордон».

«Это вирусное заболевание. Даже наши инфекционисты признаются, что терапии нет», — отметил медик и добавил, что людям не следует покупать профилактические препараты, а также антибиотики.

«От вирусов нет антибиотиков. Не нужно тратить деньги и покупать что попало. В тяжелых случаях в условиях стационара проводится очень серьезное лечение. Все, что вы можете делать для профилактики, — переждать эпидемию дома», — отметил он.

Что же касается народных средств, к примеру, чеснока, имбиря и перекиси водорода, то на такие способы лечения Роман Гольдман отреагировал кратко: «Жуть». И добавил: «Как и вся конспирология вокруг пандемии. Это все — глупости».

Эксклюзивный материал о вредности диет во время пандемии и важности правильного питания, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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