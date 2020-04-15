Коронавирус продолжает атаковать киевских священников

Украина

После того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у наместника Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря Ионы Черепанова, в этом монастыре были подтверждены еще три случая COVID-19.

Об этом во время брифинга 15 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, за минувшие сутки есть еще один заболевший и в Киево-Печерской Лавре.

Всего за сутки в Киеве подтвердили еще 61 случай COVID-19 — количество заболевших возросло до 612. Так, заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин после того, как коронавирус подтвердили у более, чем 90 человек. В том числе, и у ее настоятеля — митрополита Павла (Лебедя).

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