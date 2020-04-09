Общество и люди

Коронавирус обнаружили еще у одного киевского священника

После того, как коронавирус подтвердили у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), стало известно о COVID-19 и у еще одного киевского священника — наместника Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря Ионы Черепанова.

Об этом наместник сообщил на своей страничке в социальных сетях. Иона Черепанов пишет, что почувствовал себя плохо «после воскресной службы на улице», а уже в среду, 8 апреля, тест на коронавирус дал положительный результат.

«Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился — не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено…» — пишет священник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус. Саму Лавру закрыли на карантин.

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