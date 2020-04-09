- 12:29 Горе-мать поила ребенка энергетиком в маршрутке: в сеть попало шокирующее видео
- 12:13 Обрушение старинного дома в центре Одессы сняли на видео с высоты
- 12:06 От коронавируса умер обладатель Кубка кубков в составе «Атлетико»
- 12:06 Что будет с выпускными, ВНО и вступительной кампанией в Украине? Ответы на главные вопросы
- 12:05 В мае украинцам пересчитают пенсии: что нужно знать
- 12:02 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:59 «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо», — Ярослав Грицак
- 11:54 Олег Винник на карантине раскрыл неизвестные ранее детали своего прошлого
- 11:43 В Минздраве объяснили, в каких случаях пациентов с коронавирусом подключают к аппарату ИВЛ
- 11:41 Продажа земли в Украине: как будут проводиться сделки
- 11:37 Потап в соблазнительном платье Насти Каменских взорвал сеть
- 11:37 Пожары в Чернобыльской зоне: полиции пришлось эвакуировать самоселов
Коронавирус обнаружили еще у одного киевского священника
После того, как коронавирус подтвердили у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), стало известно о COVID-19 и у еще одного киевского священника — наместника Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря Ионы Черепанова.
Об этом наместник сообщил на своей страничке в социальных сетях. Иона Черепанов пишет, что почувствовал себя плохо «после воскресной службы на улице», а уже в среду, 8 апреля, тест на коронавирус дал положительный результат.
«Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился — не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено…» — пишет священник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус. Саму Лавру закрыли на карантин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..