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Огромные очереди в метро в Москве изобразили меткими карикатурами
В разгар пандемии коронавируса в московском метро образовались огромные очереди из-за введения местными властями пропусков для проезда в общественном транспорте.
На это живо отреагировали карикатуристы. Так, украинский художник Андрей Петренко изобразил коронавирус в виде жетона для проезда в метро, назвав свою работу «Жетон в одну сторону».
А художник Сергей Елкин для «Радио Свобода» изобразил очередь, стоящую за коронавирусной инфекцией, которую раздают представители мэрии Москвы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России из 85 регионов страны остался только один, где официально не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом — Республика Алтай.
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