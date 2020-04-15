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Мир

Огромные очереди в метро в Москве изобразили меткими карикатурами

14:15 15 апреля 2020 632
Очередь в московском метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В разгар пандемии коронавируса в московском метро образовались огромные очереди из-за введения местными властями пропусков для проезда в общественном транспорте.

На это живо отреагировали карикатуристы. Так, украинский художник Андрей Петренко изобразил коронавирус в виде жетона для проезда в метро, назвав свою работу «Жетон в одну сторону».

А художник Сергей Елкин для «Радио Свобода» изобразил очередь, стоящую за коронавирусной инфекцией, которую раздают представители мэрии Москвы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России из 85 регионов страны остался только один, где официально не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом — Республика Алтай.

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