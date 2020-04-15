Здоровье и медицина

Минздрав требует от украинцев перестать лечить зубы во время карантина

В Минздраве, ранее заявившем, что плановые операции во время пандемии коронавируса (кроме определенных случаев) следует перенести, считают, что также нужно повременить и с оказание плановых стоматологических услуг.

«Предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей. Стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом», — заявляют в Минздраве и добавляют, что исключение должны составлять лишь неотложные случаи.

В министерстве, в частности, упомянули случай во Львовской области, где на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии. И заявили, что это — грубое нарушение карантина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», детская клиника «Охмадет» заявляла о временном прекращается плановых приемов пациентов и операций на период с 19 марта по 3 апреля.

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