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Куда обращаться в Киеве по вопросам коронавируса и карантина: полезные контакты
В связи с объявлением карантина в Украине ежедневно на граждан сваливается столько информации, что не сразу можно разобраться, что полезно, а что вторично. «ФАКТЫ» собрали несколько телефонов, которые пригодятся жителям Киева (и не только):
горячая линия по коронавирусу: 0−800−505−201;
горячая правительственная связь: 15−45;
скорая помощь: 103;
горячая линия Минздрава: 16−77, информация https://moz.gov.ua;
телефон для тех, кто вернулся из-за границы и кому нужно зарегистрироваться: 15−51;
неправительственная горячая линия (нарушение прав граждан, несоблюдение правил карантина) «Центра защиты киевлян»: 0−800−30−20−19;
бесплатная правовая помощь — 0−800−213−103;
если у вас нет семейного врача, нужно звонить в службу «Совет врача»: 15−83 и (044) 235−01−01;
ответы на основные актуальные вопросы по коронавирусу: https://covid19.com.ua/
Напомним, что во время карантина перенесены плановые операции, а МОЗ решил оказывать медпомощь лишь в таких случаях:
беременность и роды;
уход за роженицами и новорожденными;
лечение онкобольных;
операции на сердце, если их отсрочка несет угрозу жизни пациента;
паллиативная медпомощь;
лечение всех ургентных состояний (угрожающих жизни человека).
В МОЗ считают, что плановые операции могут пока подождать, ведь, как показывает опыт других стран, во время распространения коронавируса больницы могут быть переполнены. В этот период места в стационарах понадобятся для больных с COVID-19, как и медоборудование, с помощью которого придется спасать жизни заболевших. Кроме того, медперсонал может быть на вес золота.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в сети показали видео о том, как коронавирус уничтожает организм.
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