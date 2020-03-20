Здоровье и медицина

Куда обращаться в Киеве по вопросам коронавируса и карантина: полезные контакты

В связи с объявлением карантина в Украине ежедневно на граждан сваливается столько информации, что не сразу можно разобраться, что полезно, а что вторично. «ФАКТЫ» собрали несколько телефонов, которые пригодятся жителям Киева (и не только):

горячая линия по коронавирусу: 0−800−505−201;

горячая правительственная связь: 15−45;

скорая помощь: 103;

горячая линия Минздрава: 16−77, информация https://moz.gov.ua;

телефон для тех, кто вернулся из-за границы и кому нужно зарегистрироваться: 15−51;

неправительственная горячая линия (нарушение прав граждан, несоблюдение правил карантина) «Центра защиты киевлян»: 0−800−30−20−19;

бесплатная правовая помощь — 0−800−213−103;

если у вас нет семейного врача, нужно звонить в службу «Совет врача»: 15−83 и (044) 235−01−01;

ответы на основные актуальные вопросы по коронавирусу: https://covid19.com.ua/

Напомним, что во время карантина перенесены плановые операции, а МОЗ решил оказывать медпомощь лишь в таких случаях:

беременность и роды;

уход за роженицами и новорожденными;

лечение онкобольных;

операции на сердце, если их отсрочка несет угрозу жизни пациента;

паллиативная медпомощь;

лечение всех ургентных состояний (угрожающих жизни человека).

В МОЗ считают, что плановые операции могут пока подождать, ведь, как показывает опыт других стран, во время распространения коронавируса больницы могут быть переполнены. В этот период места в стационарах понадобятся для больных с COVID-19, как и медоборудование, с помощью которого придется спасать жизни заболевших. Кроме того, медперсонал может быть на вес золота.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в сети показали видео о том, как коронавирус уничтожает организм.

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