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Ломаченко победил легендарного Мэйвезера на виртуальном ринге: видео боя
Пока пандемия коронавируса поставила крест на проведении спортивных мероприятий, все баталии переместились на виртуальные площадки. В частности, не так давно проводился чемпионат Европы по FIFA 20, в котором украинец Александр Зинченко дошел до полуфинала, а Майк Тайсон победил в турнире легенд, который организовала Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), победив в финале Мохаммеда Али.
Один из фанатов «исполнил» мечту украинца Василия Ломаченко, который в интервью Top Rank заявил о желании проводить бои с непобедимыми, в том числе упомянув и легендарного Флойда Мэйвезера-младшего, и вывел уроженца Белгород-Днестровского на виртуальный ринг с легендарным американцем.
На протяжении трех раундов, которые длился поединок, Василий давил соперника, при этом Флойд отвечал резкими выпадами, но в итоге судьи отдали победу нашему соотечественнику.
Напомним, что в реальной жизни Ломаченко должен был выйти на ринг 30 мая в Нью-Йорке против американца Теофимо Лопеса, но поединок из-за карантина пришлось перенести.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал действенные народные методы борьбы с коронавирусом.
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