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"Очень мило": Брежнева и Меладзе трогательно поздравили Монатика с днем рождения (видео)
Пандемия коронавируса во всем мире вносит коррективы в жизнь людей, родившихся в конце марта и в апреле. Из-за режима самоизоляции, введенного в целях снижения заболеваемости, они не могут устраивать шумные вечеринки и принимают виртуальные поздравления от друзей со всего света.
Вероятно, именно по этой причине 38-летняя Вера Брежнева с 56-летним супругом Константином Меладзе решили поздравить певца Диму Монатика с его 34-летием через Instagram.
Так, под аккомпанемент Константина Вера спела строчку из песни Монатика под названием «Вечность».
Поздравление оценил не только сам Дима, но и многочисленные фанаты Веры. В своих комментариях они отметили, что ролик получился домашним и милым, и принялись делать паре комплименты.
«Ну как можно быть такими милыми!», «До дрожи мило. Люблю обоих!», «Какие вы хорошие и позитивные», «Потрясающе! Присоединяюсь!», «Аааа, как круто», «Вы что не разводитесь?», «Омг!!! Это идеально! Люблю», «Идеальное поздравление», «Спасибо Вам за все, что Вы делаете на карантине!», — пишут поклонники.
Как известно, на карантине Вера Брежнева не только импровизирует вместе с мужем, но и проводит домашние тренировки в прямом эфире, а также радует семью новыми рецептами. В самоизоляции певица также наконец нашла время для своего бьюти-канала в инстаграме — там Вера дает подписчикам советы по уходу за лицом и телом и рассказывает об основах своего питания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вера Брежнева показала постельное фото с мужем.
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