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Украина

"Мы возвращаем всех": Зеленский высказался об обмене пленными

13:50 16 апреля 2020 165
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя освобождение граждан Украины, которых боевики вернули с временно оккупированных территорий Донбасса в рамках обмена, заявил, что борьба будет продолжаться, «пока каждый украинец не вернется домой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео с процедуры обмена пленными — первый этап состоялся в районе временно оккупированной Горловки, второй — в районе Счастья.

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