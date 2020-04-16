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"Мы возвращаем всех": Зеленский высказался об обмене пленными
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя освобождение граждан Украины, которых боевики вернули с временно оккупированных территорий Донбасса в рамках обмена, заявил, что борьба будет продолжаться, «пока каждый украинец не вернется домой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео с процедуры обмена пленными — первый этап состоялся в районе временно оккупированной Горловки, второй — в районе Счастья.
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