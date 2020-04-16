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«Может, настало время услышать нас?»: родные пленных записали обращение к Зеленскому (видео)
Родные и близкие украинцев, которые по-прежнему остаются в плену у боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса, записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его обратить внимание на патриотов, фамилии которых не попали в очередные обменные списки.
Видео с обращением на своей страничке в социальных сетях опубликовала Татьяна Матюшенко — супруга одного из узников. По ее словам, люди рады, поскольку украинцы возвращаются домой, но им горько, когда в списки попадают те, кто не имеет отношения к войне на Донбассе.
«В нечеловеческих условиях находятся сотни преданных Украине людей. Может, вам стоит обратить внимание на таких людей? Мой муж, Матюшенко Валерий Николаевич, в плену с 15 июля 2017 года…» — говорит Татьяна Матюшенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков, заявил, что передавал в Офис президента список удерживаемых на оккупированных территориях украинцев, но ни один из них не попал в число людей, которых представители оккупационных администраций согласились передать украинским властям.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!