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Украина

«Может, настало время услышать нас?»: родные пленных записали обращение к Зеленскому (видео)

14:27 16 апреля 2020 67
Обмен пленными
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Родные и близкие украинцев, которые по-прежнему остаются в плену у боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса, записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его обратить внимание на патриотов, фамилии которых не попали в очередные обменные списки.

Видео с обращением на своей страничке в социальных сетях опубликовала Татьяна Матюшенко — супруга одного из узников. По ее словам, люди рады, поскольку украинцы возвращаются домой, но им горько, когда в списки попадают те, кто не имеет отношения к войне на Донбассе.

«В нечеловеческих условиях находятся сотни преданных Украине людей. Может, вам стоит обратить внимание на таких людей? Мой муж, Матюшенко Валерий Николаевич, в плену с 15 июля 2017 года…» — говорит Татьяна Матюшенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков, заявил, что передавал в Офис президента список удерживаемых на оккупированных территориях украинцев, но ни один из них не попал в число людей, которых представители оккупационных администраций согласились передать украинским властям.

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