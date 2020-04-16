«Коронавирус — живой организм»: главный шаман Алтая взялся изгнать COVID-19 из России

Мир

В четверг, 16 апреля, главный алтайский шаман Акай Кине заявил, что попробует успокоить коронавирус при помощи шаманского обряда в горах Алтая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Шаман сказал, что будет проводить обряд во время обновления Луны, так как его эффективность зависит от смены природных циклов.

«Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него», — отметил шаман.

В Республике Алтай пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

«Мы не боремся с пандемией. Я делаю ей подношение как знак уважения и мы должны принять поведение вируса как урок. Думаю, что уважительное отношение к вирусу Республику Алтай, в том числе, и защищает. Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу — откуда вышел», — сказал Кине.

Ранее сообщалось, что в РФ задержали якутского шамана, отправившегося в поход против Путина.

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