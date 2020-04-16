- 22:06 Врач киевского "Охматдета" заработал на крови миллион гривен: прокуратура рассказала как
- 21:58 Хроники коронавируса: главные события в мире 16 апреля (обновляется)
- 21:55 Никаких масок и дистанций: в центре Одессы устроили раздачу бесплатных куличей
- 21:41 Сексуальное насилие и пытки: что рассказывают освобожденные по обмену украинцы
- 21:38 Какой будет пятница: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака
- 21:16 За месяц официальных безработных в Украине стало больше на 90 тысяч
- 20:57 «Сводили с ума миллионы»: Меладзе распустил популярную группу
- 20:56 Украина вернула боевикам по обмену 14 человек: кто эти люди
- 20:50 Не верь глазам своим: украинская красавица Билодид запустила новый челлендж
- 20:35 В реабилитационном центре в Полтаве 17-летний воспитанник едва не убил ребенка: подробности ЧП
- 20:29 "Завтра будет лучше": директор Укргидрометцентра рассказал подробности о пылевой буре в Киеве
- 20:01 Зеленского просят возобновить авиасообщение ради возвращения на родину тысяч украинских моряков
За месяц официальных безработных в Украине стало больше на 90 тысяч
Количество потерявших работу украинцев, получивших статус безработных, по состоянию на 16 апреля оценивалось в 400,9 тыс. человек, причем 89,2 тысячи из них зарегистрировались, начиная с 12 марта.
По данным пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по сравнению с 16 апреля 2019 года количество безработных возросло на 27%. Тогда на учете в Государственной службе занятости состояли 314,4 тысяч человек.
Напомним, Кабинет Министров на внеочередном заседании 29 марта принял решение об упрощении получения помощи по безработице на период карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.
Бланки заявлений — о предоставлении статуса безработного и назначении помощи по безработице — можно скачать по ссылкам: https://is.gd/6wW4ph и https://is.gd/o8O5Cg.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.