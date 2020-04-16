Деньги

За месяц официальных безработных в Украине стало больше на 90 тысяч

Количество потерявших работу украинцев, получивших статус безработных, по состоянию на 16 апреля оценивалось в 400,9 тыс. человек, причем 89,2 тысячи из них зарегистрировались, начиная с 12 марта.

По данным пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по сравнению с 16 апреля 2019 года количество безработных возросло на 27%. Тогда на учете в Государственной службе занятости состояли 314,4 тысяч человек.

Напомним, Кабинет Министров на внеочередном заседании 29 марта принял решение об упрощении получения помощи по безработице на период карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

Бланки заявлений — о предоставлении статуса безработного и назначении помощи по безработице — можно скачать по ссылкам: https://is.gd/6wW4ph и https://is.gd/o8O5Cg.

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