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«Важно оставаться на связи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как им живется на карантине (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в телешоу Breakfast on Friday на телеканале Би-би-си. Герцог и герцогиня Кембриджские, которые сейчас вместе со своими детьми находятся в своем норфолкском поместье Анмер-холл, вышли в эфир по видеосвязи. Они поблагодарили медицинских работников за самоотверженную работу в условиях пандемии. И побеседовали о проблемах психического здоровья — особенно важной в условиях самоизоляции.

«Думаю, очень важно оставаться на связи, сохранять позитивный настрой и иметь возможность поговорить с друзьями и семьей, а также следовать некоторым советам и идеям, как справиться с этими странными чувствами и сложными обстоятельствами, в которых мы оказались», — сказал Уильям.

Кейт и Уильям сказали, что общаются с другими представителями королевской семьи через сервис Zoom, дающий возможность проводить видеоконференции. Правда, это бывает довольно беспокойным процессом. Так, принц Луи, которому 23 апреля исполнится два года, все время норовит нажать не ту кнопку. «По каким-то причинам, когда он видит красную кнопочку, он всегда хочет нажать на красную кнопочку», — призналась герцогиня Кембриджская.

Уильям также рассказал, как переживал за своего отца принца Чарльза, который недавно переболел коронавирусом. И что он беспокоится за свою бабушку-королеву и дедушку принца Филиппа, который сейчас проживают в Виндзорском замке.

Кейт также отметила, что домашнее обучение ее старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты — это нелегкий процесс, но в то же время он может быть и веселым. Дети, которые обладают завидной выносливостью, ставят палатки, готовят, пекут — у них есть множество дел, которыми они занимаются целый день.

Они также призвали не пугать детей новостями о коронавирусе, чтобы те не испытывали чересчур сильные эмоции.

О том, как живет на карантине, ранее из Лос-Анджелеса рассказал также младший брат Уильяма принц Гарри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидят на карантине без гаджетов.

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