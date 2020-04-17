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Украина

А зачем тогда полиция? Просьба ФГИ о помощи из-за рейдерства вызвала бурное обсуждение в сети

14:34 17 апреля 2020 152
Полиция
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Фонд Государственного имущества Украины заявил о попытке захвата одного из столичных предприятий. Удивительно, но государственный орган обратился за помощью не к правоохранителям, а к журналистам. Кстати, доктор исторических наук, публицист Ярослав Грицак отмечал, что нынешняя украинская власть слабая и неподготовленная к управлению государством.

Речь идет об Объединенной горно-химической компании. «Призываем журналистов приехать на место событий», — говорится в заявлении ФГИ.

Пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать столь неожиданный ход Фонда госимущества, вспомнив, что МВД в стране вот уже седьмой год возглавляет один и тот же человек, а власть неоднократно заявляла, что с рейдерством покончено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за последние полгода глава МВД Арсен Аваков усилил свое влияние, а президент Владимир Зеленский с трудом контролирует ситуацию и испытывает катастрофическую недостачу квалифицированных кадров

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