Паника убивает иммунитет — как снизить уровень стресса на карантине: советы невролога

Здоровье и медицина

«Оставайтесь дома!» — эта фраза не сходит с телеэкрана. Она есть на билбордах и небольших плакатах, ее произносят звезды шоу-бизнеса и известные ведущие телепрограмм. А карантинные меры становятся все жестче. Статистика заболеваемости коронавирусом напоминает сводки с фронта. На кашлянувшего человека могут ополчиться те, кто стоит в очереди в магазин, а появившегося без маски на улице многие стараются обойти стороной. Спасают ли такие меры от болезни или ведут к другим, не менее серьезным заболеваниям? Об этом рассказала «ФАКТАМ» известный невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

— То, что за время карантина люди научились обрабатывать руки антисептиком и тщательно мыть их приходя домой, хорошо, — говорит Татьяна Майкова. — Это убережет от любой инфекции, в том числе от коронавирусной. Правильно также надевать маски заходя в магазин: тот, кто болен, но не знает об этом, не сможет заразить окружающих. Ведь уже известно, что в большинстве случаев симптомы болезни такие же, как при ОРВИ, а иногда бывает бессимптомное течение. Но я не вижу необходимости в таких жестких правилах карантина, как запрет выходить на улицу, совершать пробежки вдоль набережной. Гиподинамия и постоянное чувство тревоги снижают иммунитет.

— Почему это происходит?

— Всеми процессами в организме руководит мозг. Но чем дольше длится стресс, тем хуже мозгу удается нас защищать. Именно мозг отвечает за готовность иммунитета противостоять любой инфекции. Сейчас практически у всех мозг находится в напряжении, так как человек не понимает, как будет развиваться ситуация, есть ли у него угроза заболеть, и заболеть тяжело. Возникает паническое состояние, которое убивает иммунитет — гормональная система дает сбой, защитные силы организма ослабевают. Длительное состояние неопределенности и бессознательной тревоги неизбежно приведет к увеличению числа тех, у кого заболевание будет протекать тяжело, даже если они не входят в группу риска.

— А что делать тем, кто входит в группу риска?

— Вести привычный образ жизни и не забывать принимать те препараты, которые назначил врач. Речь идет о страдающих сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией. Конечно, эпидемия, да еще сопровождающаяся информационным террором, способна усугубить состояние любого человека. А особенно того, у кого есть любое хроническое заболевание. Я бы посоветовала всем выработать определенную линию поведения. Прежде всего, смириться с тем, что некоторые ограничительные меры будут сохраняться как минимум полгода. И если они разумные, их придется соблюдать.

— Какие личные ограничения нам понадобятся во время карантина?

— Надо взять себе за правило вовремя ложиться спать (не позже 23:00, а лучше раньше) и вовремя вставать (в то время, которое было привычным до карантина, но не позже 8:00). Иначе мы разрушим свои нормальные биологические часы. Надо понимать, что иммунные клетки вырабатываются во время сна только ночью, а не днем. Следует отказаться от любых стимуляторов — алкоголя, кофеина. Речь идет, в частности, о спиртном: продавцы алкоголя отмечают, что увеличилась продажа вин и более крепких напитков. Находясь дома, многие балуют себя несколькими чашками кофе, крепким чаем. Но такого рода стимуляторы возбуждают нервную систему, и она начинает хуже справляться с нагрузками. Важно получать положительные эмоции от приятной музыки, хороших фильмов, любых интеллектуальных нагрузок (можно просто читать или пополнить словарный запас, изучая иностранный язык). А еще не забывайте о том, что человек не может обходиться без движения. Это и зарядка, которую можно сделать дома, и пробежки, и просто быстрая ходьба. Установив на телефоне шагомер, соревнуйтесь сами с собой, ежедневно увеличивая дистанцию. Находиться на свежем воздухе надо обязательно, так как необходимый организму витамин D вырабатывается под солнечными лучами. И питаться важно полноценно. Основа иммунитета — белок, а его получают, употребляя мясо, молочные продукты. Главное понять, что за свое здоровье человек отвечает сам, и принять правильные меры. Иначе после выхода из карантина многие люди обнаружат, что не могут избавиться от чувства тревоги, что у них есть признаки депрессии и случаются панические атаки. Но разве такой результат хочет получить государство, вводя жесткие карантинные меры?

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