Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»

Украина

Власти так называемой «ЛНР» вместо действенных мер по борьбе с коронавирусом, который уже во всю бушует в Антраците и Хрустальном (города закрыли на въезд и выезд), озаботились переименованием своей «столицы». Главарь «республики» Пасечник издал «указ» о том, чтобы Луганск несколько раз в году именовать старым названием Ворошиловград.

Вернуть городу имя сталинского наркома Ворошилова Пасечник решил во время «проведения республиканских и городских мероприятий к памятным датам в истории ЛНР и Луганска, связанными с Великой Отечественной войной».

Теперь согласно «документу», название «город Ворошиловград» будут использовать вместе с названием «город Луганск» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 14 февраля (день освобождения Луганска от фашистов).



Журналист Денис Казанский, который опубликовал в Twitter копию «указа» Пасечника, потроллил «лнровцев», назвав переименование «прекрасной идеей».

А в сети возмущаются и интересуются: зачем такие сложности, что это дает, что будет с документами, отразится ли это как-то на людях, или такой «креатив», «чтоб бабла попилить». Некоторых интересует: переименуют ли «республику» и предлагают свои варианты. Кто-то ожидает подобного шага от главаря «ДНР» Дениса Пушилина.



Напомним, тем временем в «ДНР» чтят новых «героев» — бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко увековечили в виде восковой фигуры, установили памятную доску, а для полноты «памяти» изобразили его фото на водочной бутылке.

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