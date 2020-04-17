- 16:15 Ветер утихнет, но будет прохладно: синоптик рассказала о погоде на Пасху
- 15:56 В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР»: воевал в ДАПе, Дебальцево и Углегорске
- 15:48 В полиции отреагировали на заявление ФГИ о рейдерском захвате предприятия
- 15:46 Воздушная паска от Оли Поляковой: простой рецепт
- 15:45 ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса
- 15:43 Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»
- 15:26 «Ситуация достигла критической отметки»: под Николаевом бушует масштабный пожар на свалке
- 15:15 Кернес придумал, как провести в Харькове "Бессмертный полк" в условиях карантина: в сети обсуждение
- 15:09 Кому повезет: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака
- 15:06 В центре "Артрехаб" по инициативе художницы Zinaїdа прошел онлайн-мастер-класс по росписи писанок
- 14:50 Врач рассказал, как стресс из-за карантина и коронавируса убивает организм
- 14:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)
Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»
Власти так называемой «ЛНР» вместо действенных мер по борьбе с коронавирусом, который уже во всю бушует в Антраците и Хрустальном (города закрыли на въезд и выезд), озаботились переименованием своей «столицы». Главарь «республики» Пасечник издал «указ» о том, чтобы Луганск несколько раз в году именовать старым названием Ворошиловград.
Вернуть городу имя сталинского наркома Ворошилова Пасечник решил во время «проведения республиканских и городских мероприятий к памятным датам в истории ЛНР и Луганска, связанными с Великой Отечественной войной».
Теперь согласно «документу», название «город Ворошиловград» будут использовать вместе с названием «город Луганск» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 14 февраля (день освобождения Луганска от фашистов).
Журналист Денис Казанский, который опубликовал в Twitter копию «указа» Пасечника, потроллил «лнровцев», назвав переименование «прекрасной идеей».
А в сети возмущаются и интересуются: зачем такие сложности, что это дает, что будет с документами, отразится ли это как-то на людях, или такой «креатив», «чтоб бабла попилить». Некоторых интересует: переименуют ли «республику» и предлагают свои варианты. Кто-то ожидает подобного шага от главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Напомним, тем временем в «ДНР» чтят новых «героев» — бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко увековечили в виде восковой фигуры, установили памятную доску, а для полноты «памяти» изобразили его фото на водочной бутылке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.