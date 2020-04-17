27.03 / 27.38 29.06 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»

15:43 17 апреля 2020 379
Луганск
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Власти так называемой «ЛНР» вместо действенных мер по борьбе с коронавирусом, который уже во всю бушует в Антраците и Хрустальном (города закрыли на въезд и выезд), озаботились переименованием своей «столицы». Главарь «республики» Пасечник издал «указ» о том, чтобы Луганск несколько раз в году именовать старым названием Ворошиловград.

Вернуть городу имя сталинского наркома Ворошилова Пасечник решил во время «проведения республиканских и городских мероприятий к памятным датам в истории ЛНР и Луганска, связанными с Великой Отечественной войной».

Теперь согласно «документу», название «город Ворошиловград» будут использовать вместе с названием «город Луганск» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 14 февраля (день освобождения Луганска от фашистов).

Журналист Денис Казанский, который опубликовал в Twitter копию «указа» Пасечника, потроллил «лнровцев», назвав переименование «прекрасной идеей».

А в сети возмущаются и интересуются: зачем такие сложности, что это дает, что будет с документами, отразится ли это как-то на людях, или такой «креатив», «чтоб бабла попилить». Некоторых интересует: переименуют ли «республику» и предлагают свои варианты. Кто-то ожидает подобного шага от главаря «ДНР» Дениса Пушилина.


Напомним, тем временем в «ДНР» чтят новых «героев» — бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко увековечили в виде восковой фигуры, установили памятную доску, а для полноты «памяти» изобразили его фото на водочной бутылке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса

ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса

Луганск

Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Василий Уткин

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер