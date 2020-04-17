Воздушная паска от Оли Поляковой: простой рецепт (видео)

Шоу-бизнес

Оля Полякова на карантине не только развлекает подписчиков веселыми прямыми эфирами со звездными друзьями, выведывая у них тайны, но и показала, как готовится к Пасхе. Она пошагово объяснила приготовление пасхи по авторскому рецепту, который усовершенствовала несколько лет. Говорит, что ее выпечка всегда получается легкой и воздушной.

Для приготовления паски понадобятся такие ингредиенты: 300 мл молока, 1,5 кг муки, 0,5 кг сахара, 0,5 кг сливочного масла, 300 г изюма, 50 г коньяка, дрожжи, ваниль, желатин, сахарная пудра.

Для начала нужно в немного подогретое молоко добавить полтора пакетика сухих дрожжей, добавить муку до консистенции густой сметаны. Затем тесто поставить в духовку, разогретую до 50 градусов.

Далее сахар взбить отдельно с белками и желтками до образования пены. Густая пена придаст пасхе воздушности.

Изюм предварительно нужно залить коньяком. Украшения для паски Оля также делает сама из желатина и белковой глазури.

Как это все происходит, смотрите на видео.

Ранее своими коронными пасхальными блюдами и традициями поделились звезды «Женского квартала».

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