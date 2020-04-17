Коронные блюда и семейные традиции на Пасху звезд «Женского Квартала»

Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса в преддверии Пасхи готовятся к светлому празднику. Певица Тина Кароль показала, как декорировать стол дома. Звезды «Женского Квартала» поделились своими коронными блюдами и семейными традициями.



Беременная первенцем певица Вера Кекелия соблюдает карантин дома и составляет праздничное меню. В ее грузинско-украинской семье на стол готовят не только традиционные пасхальные блюда.





«У нас всегда на столе запеченная целая курица в духовке, грузинская мамалыга с сыром сулугуни и, конечно же, свежеприготовленная аджика. Это просто must have на нашем праздничном столе», — рассказала Вера.



Раньше она встречала Пасху с семьей, ездила в гости к родителям. Но в этот раз останется дома, будут отмечать вместе онлайн.

«Конечно же, мы будем дома. Испечем пасхальный пирог, возможно, еще запечем рыбу и приготовим картошку пюре», — рассказала Кекелия.



В семье Екатерины Никитиной накрывают традиционный украинский стол и обязательно устраивают необычные «бои» яйцами.

«На столе точно есть домашняя колбаска, сальцо, а еще тушеная картошечка с мясом. Моя прабабушка Женя всегда ее готовила, и мы продолжаем эту традицию. Каждую Пасху мы собираемся на завтрак всей семьей у бабушки. Причем, пока все не сядут за стол, есть никто не начинает», — рассказала Катя.

За праздничный стол садятся в вышиванках. Так будет и в этом году. Никитина отметит Пасху с родителями и братом дома.

«Мы живем в частном доме, поэтому, думаю, папа приготовит еще и шашлык по своему особому рецепту. А после праздничного стола мы устроим бои яйцами. Для этого на поляне нужно выкопать ямку и по очереди скатывать туда яйца. Чей „снаряд“ окажется самым крепким, тот и победитель», — рассказала артистка.



А Лера Товстолес, которая готовится к свадьбе, не представляет Пасху без окрошки и свежих овощей.

«Это наша семейная традиция — готовить окрошку именно на Пасху. А еще каждый год я с моим женихом ходим в церковь, где освящаем пасочки. Правда, один раз я приготовила их, мягко скажем, не очень вкусные, и с тех пор мы покупаем или заказываем в ресторане — причем самые разнообразные, с оригинальными начинками», — рассказала Лера.

В этом году она не стала испытывать свои кулинарные способности и заказала паску у мастеров своего дела, которые доставят выпечку домой.

В воскресенье Лера вместе с женихом специально просыпаются рано, чтобы вместо похода в церковь посмотреть службу онлайн. А затем устроят праздничный обед на балконе.

«Будем сидеть на балкончике с нашими четвероногими друзьями и наслаждаться весной. Главное — не забывать, что праздник всегда в душе», — говорит Товстолес.



Александра Машлятина «оторвется» по полной, приготовив большую миску крабового салата с майонезом. Для свежести, она добавляет огурец.

«А вообще я считаю, что такие праздники, как Пасха и Рождество, просто необходимо проводить в кругу семьи. Обычно, мы собираемся всей роднёй у бабушки. Все приносят свои пасочки и участвуют в серьёзных баталиях, проверяя, „чьё яйцо сильнее“. К сожалению, из-за карантина, такой большой компанией мы не будем собираться», — говорит Саша.

Марта Адамчук не только готовит к празднику, но украшает дом, сама разрисовывает крашанки.

«Коронным блюдом на праздничном столе в нашей семье всегда были крашанки, приготовленные бабушкой или мамой особым способом. Они красили яйца в разные цвета с помощью отваренных овощей. Также у нас была хорошая традиция собирать накануне Пасхи корзинку. Это дело доверяли только мне, как и поход в церковь с дедушкой. Мы выходили рано утром, в 4−5 часов, и обязательно на голодный желудок, потому что первым завтраком в этот праздничный день должна была быть освящённая в церкви пища. Я скучаю по этим традициям. Ведь последние несколько лет мне не удавалось приехать на Пасху к родителям», — призналась Марта.

В этом году из-за коронавируса ей также придется сидеть дома. Свободное время Марта использует для того, чтобы декорировать дом и сделать своими руками украшения на входной двери.



Лали Эргемлидзе закажет куличи в любимом ресторане и проведет этот день в компании мужа и дочек. Говорит, что никаких колбас, буженины и кровянки на ее столе не будет.

А вот у Анастасии Оруджовой будут, и холодец будет обязательно. В ее семье не представляют праздники без традиционных блюд.

«У нас есть семейный рецепт паски, но мне мама и сестра пока его не раскрывают. Потому что я ещё никогда не бралась печь паски. А вот поесть мамины и сёстры — это я с удовольствием! Вообще, Пасха в моем подсознании — это самый светлый и семейный праздник! Когда родные обязательно рядом, а еще очень вкусная еда с обязательной дегустацией разных пасок и принятием решения, чьи же самые вкусные. В этом году из-за карантина родные хоть и будут онлайн, но остальные же составляющие останутся», — рассказала Анастасия.



Ее коллега Настя Евтушенко готовит еще печеночный торт, пасхальную грудку и шовдарь.

«Есть масса вариантов приготовления этого деликатеса из сырого свиного мяса. Например, закарпатцы начинают мариновать шовдарь еще за месяц до Пасхи, ну или хотя бы за несколько дней. После этого мясо вываривают (чтобы вывести ненужную соль), ну, а потом коптят холодным копчением на дровах фруктовых деревьев. Для меня вообще праздничный стол в этот день ассоциируется в основном с этими тремя блюдами — домашняя паска, крашанки и шовдарь. Ну и еще закарпатское вино. В этом году, слава Богу, впервые за столь долгое время я оказалась дома в Закарпатье. Поэтому этот праздник встречу с родными и близкими. Собираюсь еще сходить в горы, где нет ничего, что могло бы напоминать о пандемии», — говорит Настя.



Элина Мбани решила в этом году поэкспериментировать и впервые в жизни приготовит холодец, который ранее готовила только с мамой.

«Обычно на Пасху мы с мамой наготавливаем много разнообразных вкусностей — и холодец варим, и голубцы лепим. И вот в этом году я решила первый раз в жизни сама испечь паску! А еще приготовить холодец по маминому рецепту», — рассказала Элина.

Не все знаменитости придерживаются карантинных мер и намерены не ходить в месте массового скопления людей. Известный комик Георгий Делиев призвал поклонников на Пасху идти в церковь

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