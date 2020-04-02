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СБУ задержала боевика, причастного к крупным диверсиям на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика. В 2014 году он участвовал в минировании на Донбассе шести мостов, которые впоследствии взорвали террористы.
Пресс-служба СБУ сообщает, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году присоединился к бандформированию «Призрак» и воевал против украинских военнослужащих. Он также участвовал в минировании четырех мостов в городе Лисичанске Луганской области и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных боевиками. При освобождении Донбасса силами АТО мужчина вернулся в Константиновку к семье.
Задержанный сотрудничает со следствием и предоставляет сведения о причастности России к оккупации Донбасса. Он также указал на тайник боевиков, находящийся на Луганщине возле поселка Белая Гора.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика террористической организации «Исламское государство».
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