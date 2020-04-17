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Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой
18 апреля — Великая (Страстная) суббота. Этот последний день перед Пасхой, у которого, как и у каждого из дней Страстной седмицы, свои правила.
«ФАКТЫ» собрали для вас приметы и запреты Великой субботы.
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Что нельзя делать
Нельзя веселиться и петь. Еще одно название этого дня — Тихая суббота.
Запрещается стирка, шитье, глажка, уборка, работы в саду и огороде.
Нельзя нарушать Великий пост и есть скоромное.
Под запретом рыбалка и охота.
Нельзя просить и давать в долг. А вот долги нужно отдать.
Что можно делать
Молиться и думать о страданиях Христа.
Красить яйца.
Печь паски (куличи, пасхальные кексы).
Украшать дом.
Помириться с тем, с кем в ссоре.
А еще говорят, если не спать в ночь перед Пасхой, будешь счастливым.
Ранее мы публиковали видеорецепт паски от Оли Поляковой.
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