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Общество и люди

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

16:35 17 апреля 2020 19
Великая суббота
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

18 апреля — Великая (Страстная) суббота. Этот последний день перед Пасхой, у которого, как и у каждого из дней Страстной седмицы, свои правила.

«ФАКТЫ» собрали для вас приметы и запреты Великой субботы.

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Что нельзя делать

Нельзя веселиться и петь. Еще одно название этого дня — Тихая суббота.

Запрещается стирка, шитье, глажка, уборка, работы в саду и огороде.

Нельзя нарушать Великий пост и есть скоромное.

Под запретом рыбалка и охота.

Нельзя просить и давать в долг. А вот долги нужно отдать.

Что можно делать

Молиться и думать о страданиях Христа.

Красить яйца.

Печь паски (куличи, пасхальные кексы).

Украшать дом.

Помириться с тем, с кем в ссоре.

А еще говорят, если не спать в ночь перед Пасхой, будешь счастливым.

Ранее мы публиковали видеорецепт паски от Оли Поляковой.

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