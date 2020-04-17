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Происшествия

Вандалы отличились новой выходкой в Харькове (фото)

18:39 17 апреля 2020 334
табличка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Харькове, где неоднозначно относятся к декоммунизации, неизвестные облили краской таблички на домах на площади Героев Небесной Сотни.

Фото в Facebook опубликовала координатор ОО «Світанок» Милла Денчик.

Отметим, в 2015 году в Харькове площадь Руднева, одного из руководителей партизанского движения в Украине, переименовали в площадь Героев Небесной Сотни.

Как пишет Харків Times, в полиции узнали о случившемся из соцсетей. Полицейские выехали на место происшествия и проводят проверку.

Напомним, в марте в Харькове девушка разрисовала витрины семи чудес города на площади Архитекторов и похвасталась своим поступком в сети.

«ФАКТЫ» писали о вандалах, которые сожгли парк на Житомирщине, высаженный в честь погибших бойцов АТО.

Фото: Милла Денчик/Facebook

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