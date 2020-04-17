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Коронавирус атакует: в Киево-Печерской лавре умер еще один монах
В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре еще одна смерть от коронавируса.
«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры», — сообщает центр информации УПЦ на страничке в Facebook.
При этом сообщается, что в Киево-Печерскую лавру вернулись шесть монахов и послушников, вылечившиеся от коронавируса. Состояние их удовлетворительное, нет высокой температуры, со временем они вернутся к возложенным на них послушаниям. Выздоровевших поселили в специальном корпусе, подготовленном заранее службой эпиднадзора, и они находятся под присмотром медиков.
На больничных койках еще пребывает часть монастырской братии. Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь.
Как сообщалось, ранее умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.
Напомним, на брифинге 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще семь больных коронавирусом.
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