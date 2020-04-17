Украина

Коронавирус атакует: в Киево-Печерской лавре умер еще один монах

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре еще одна смерть от коронавируса.

«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры», — сообщает центр информации УПЦ на страничке в Facebook.

При этом сообщается, что в Киево-Печерскую лавру вернулись шесть монахов и послушников, вылечившиеся от коронавируса. Состояние их удовлетворительное, нет высокой температуры, со временем они вернутся к возложенным на них послушаниям. Выздоровевших поселили в специальном корпусе, подготовленном заранее службой эпиднадзора, и они находятся под присмотром медиков.

На больничных койках еще пребывает часть монастырской братии. Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, ранее умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

Напомним, на брифинге 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще семь больных коронавирусом.

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