27.03 / 27.38 29.06 / 29.69
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус атакует: в Киево-Печерской лавре умер еще один монах

22:43 17 апреля 2020 262
Киево-Печерская лавра
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре еще одна смерть от коронавируса.

«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры», — сообщает центр информации УПЦ на страничке в Facebook.

При этом сообщается, что в Киево-Печерскую лавру вернулись шесть монахов и послушников, вылечившиеся от коронавируса. Состояние их удовлетворительное, нет высокой температуры, со временем они вернутся к возложенным на них послушаниям. Выздоровевших поселили в специальном корпусе, подготовленном заранее службой эпиднадзора, и они находятся под присмотром медиков.

На больничных койках еще пребывает часть монастырской братии. Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, ранее умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

Напомним, на брифинге 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще семь больных коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Стокгольм

Как изменилась жизнь в Швеции, где не вводили жесткий карантин из-за коронавируса — рассказ украинки из Стокгольма

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Владимир Зеленский

Зеленский выступил в прямом эфире "Свободы слова": о чем говорил (полное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер