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Украина

Солнце, дождь и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на пасхальные праздники

7:11 18 апреля 2020 34
весна
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В большинстве областей Украины на Пасху ожидается сухая погода. Штормовой ветер немного утихнет.

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 19 апреля, небольшой дождь пройдет в северных областях, а вечером 19 апреля в Одесской области.

Ветер западный, северо-западный 5−12 м / с. Температура воздуха в Украине ночью -1 -3 градуса, днем ​​+11 + 16 градусов, в северных областях + 9 + 13 градусов.

В Киеве 19 апреля в основном сухо, но вечером возможен дождь. Днем ​​в столице будет около +12 градусов, ночью гораздо прохладнее.

В понедельник, 20 апреля, снова ожидается усиление ветра до штормовых порывов. Ветреными будут 21 и 22 апреля.
Дожди накроют почти всю территорию Украины, кроме запада. Температура ночью — до 3 градусов мороза. На востоке и юге +3-+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10-+12 градусов.

О погоде до конца весны читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

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