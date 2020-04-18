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Двухлетний мальчик перенес клиническую смерть из-за коронавируса
Двухлетний ребенок из Могилев-Подольского Винницкой области, у которого выявили инфицирование коронавирусом, пережил клиническую смерть и неделю был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции.
В сюжете ТСН говорится, что сейчас мальчик находится в областной больнице Винницы. Медики говорят, что он выздоравливает.
Напомним, когда мальчика в крайне тяжелом состоянии привезли в районную больницу, врачи практически не покидали его палату.
«Ребенок в течение 20 минут был без сознания. У него была клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия. Была искусственная вентиляция легких, было продолжено лечение. На десятые сутки мы увидели улучшение», — рассказал анестезиолог Олег Хухлей.
В конце марта в Винницкую областную инфекционную больницу привезли 5-летнего ребенка. Малыш оказался племянником инфицированной медсестры.
Напомним, по данным на 09:30 18 апреля, в Украине подтверждены 5106 случаев COVID-19. Зафиксированы 133 случая с летальным исходом и 275 случаев выздоровления пациентов. В частности, в Винницкой области 319 заболевших и 17 выздоровевших.
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