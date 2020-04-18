27.05 / 27.40 29.13 / 29.71
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Двухлетний мальчик перенес клиническую смерть из-за коронавируса

10:33 18 апреля 2020 172
ребенок и медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Двухлетний ребенок из Могилев-Подольского Винницкой области, у которого выявили инфицирование коронавирусом, пережил клиническую смерть и неделю был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции.

В сюжете ТСН говорится, что сейчас мальчик находится в областной больнице Винницы. Медики говорят, что он выздоравливает.

Напомним, когда мальчика в крайне тяжелом состоянии привезли в районную больницу, врачи практически не покидали его палату.

«Ребенок в течение 20 минут был без сознания. У него была клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия. Была искусственная вентиляция легких, было продолжено лечение. На десятые сутки мы увидели улучшение», — рассказал анестезиолог Олег Хухлей.

В конце марта в Винницкую областную инфекционную больницу привезли 5-летнего ребенка. Малыш оказался племянником инфицированной медсестры.

Напомним, по данным на 09:30 18 апреля, в Украине подтверждены 5106 случаев COVID-19. Зафиксированы 133 случая с летальным исходом и 275 случаев выздоровления пациентов. В частности, в Винницкой области 319 заболевших и 17 выздоровевших.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Обмен пленными

Обмен пленными: названа причина отказа экс-боевиков возвращаться в ОРДЛО (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пожар

Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине

Нахимовцы

Коронавирус сильнее: репетиции к параду в Москве закончились массовым заражением COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер