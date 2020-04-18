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Украина

Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине

9:28 18 апреля 2020 42
Пожар
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Поджоги полей и лесов в Украине могут быть актами диверсии. Такое мнение высказал известный волонтер Мирослав Гай.

«По моему мнению, уже можно говорить, что поджоги полей и лесов в Украине, это возможный акт диверсии», — написал он в Telegram.

Он отмечает, что поджоги являются массовыми и имеют место во многих областях, захватывают территории крупных городов.

«Поджог во все времена истории человечества был хорошим средством войны. Это способ дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Повсюду пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию теракта или диверсии», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Житомирской области вспыхнули масштабные пожары, которые охватили уже девять лесных хозяйств. Дым от них окутал многие населенные пункты, в том числе и столицу Украины.

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