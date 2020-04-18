- 09:28 Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине
- 09:12 Хозяйка сама постригла собаку на карантине – и превратила шпица в кенгуру
- 09:09 Пасха 2020: лучшие открытки и поздравления для родных и друзей
- 09:06 Какие маски самые эффективные: появилась наглядная инфографика
- 09:02 «Теоретически мог бы произойти ядерный взрыв», — украинский ученый о последствиях пожара в Чернобыльской зоне
- 08:33 Получала угрозы: выяснились подробности расстрела молодой женщины в Кривом Роге
- 08:28 «Нам лучше остаться друзьями»: неожиданный финал седьмого эфира «Холостяка-10»
- 08:28 На Пасху девушки просили у Бога женихов, а старики – здоровья: что нельзя делать в этот праздник
- 08:24 В белых джинсах и бандане вместо маски: Меган Маркл засекли в Лос-Анджелесе с принцем Гарри
- 08:08 Схождение Благодатного огня пройдет без паломников: онлайн-трансляция церемонии
- 08:05 Финансовый мониторинг в Украине: на какие платежи не будет распространяться госконтроль
- 08:00 Пасха: где смотреть онлайн-трансляции церковных богослужений
Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине
Поджоги полей и лесов в Украине могут быть актами диверсии. Такое мнение высказал известный волонтер Мирослав Гай.
«По моему мнению, уже можно говорить, что поджоги полей и лесов в Украине, это возможный акт диверсии», — написал он в Telegram.
Он отмечает, что поджоги являются массовыми и имеют место во многих областях, захватывают территории крупных городов.
«Поджог во все времена истории человечества был хорошим средством войны. Это способ дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Повсюду пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию теракта или диверсии», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Житомирской области вспыхнули масштабные пожары, которые охватили уже девять лесных хозяйств. Дым от них окутал многие населенные пункты, в том числе и столицу Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!