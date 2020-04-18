Ученые назвали места в Киеве с высоким риском заразиться коронавирусом (карта)

Здоровье и медицина

Соломенская площадь, Шулявка, Оболонская набережная и район аэропорта «Киев» (бывший «Жуляны») — это места в столице с высоким риском заразиться коронавирусной инфекций (актуальные данные о ситуации с коронавирусом в Украине читайте здесь). К такому выводу пришли ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», который работает при Киевской политехнике. Их расчеты показывают, что на 23 процентах территории Киева существует повышенная вероятность того или иного контакта (например, встреча на тротуаре или в магазине) с людьми, инфицированными COVID-19. На этой территории живет 35 процентов населения города.

Кроме того, исследовательская группа вычислила, что наибольшая концентрация заразившихся COVID-19 в Печерском районе — 6 человек на квадратный километр.

Карту концентрации вспышек COVID-19, размещенную на сайте Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», смотрите здесь.

Напомним, ранее президент неоднократно обращался к украинцам с просьбой соблюдать карантин в праздничные дни. Пренебрежение карантинными ограничениями на Пасху, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, который не выдержит украинская медицина.

Тем временем стало известно о том, что в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter