- 13:49 СМИ сообщили о коронавирусе у главы УПЦ Онуфрия: в церкви опровергают
- 13:40 Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей
- 13:29 Запредельная жестокость: одессит заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле
- 13:23 Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством
- 13:13 Допраздновался: в этот день забит один самых курьезных голов в истории футбола
- 13:07 Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки
- 12:45 Вопреки карантину, десятки людей выстроились в очередь перед храмом в Днепре
- 12:44 Схождение Благодатного огня проходит без паломников: онлайн-трансляция церемонии
- 12:38 Зеленский заявил о 150 жертвах коронавируса в Украине: Минздрав озвучил другие данные
- 12:29 Ученые назвали места в Киеве с высоким риском заразиться коронавирусом (карта)
- 12:23 «Отдала почку сыну, чтобы избавиться от самого большого страха: однажды утром узнать, что его больше нет…»
- 12:04 В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19
Ученые назвали места в Киеве с высоким риском заразиться коронавирусом (карта)
Соломенская площадь, Шулявка, Оболонская набережная и район аэропорта «Киев» (бывший «Жуляны») — это места в столице с высоким риском заразиться коронавирусной инфекций (актуальные данные о ситуации с коронавирусом в Украине читайте здесь). К такому выводу пришли ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», который работает при Киевской политехнике. Их расчеты показывают, что на 23 процентах территории Киева существует повышенная вероятность того или иного контакта (например, встреча на тротуаре или в магазине) с людьми, инфицированными COVID-19. На этой территории живет 35 процентов населения города.
Кроме того, исследовательская группа вычислила, что наибольшая концентрация заразившихся COVID-19 в Печерском районе — 6 человек на квадратный километр.
Карту концентрации вспышек COVID-19, размещенную на сайте Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», смотрите здесь.
Читайте также: Давайте найдем позитив: Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (видео)
Напомним, ранее президент неоднократно обращался к украинцам с просьбой соблюдать карантин в праздничные дни. Пренебрежение карантинными ограничениями на Пасху, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, который не выдержит украинская медицина.
Тем временем стало известно о том, что в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...