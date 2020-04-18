27.00 / 27.39 29.06 / 29.71
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Давайте найдем позитив: Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (видео)

11:03 18 апреля 2020 56
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский поздравил всех христиан восточного обряда с наступающим праздником Воскресения Христова.

Глава государства пожелал соотечественникам добра, света, милосердия, достатка и любви, а также возвращения мира на украинскую землю.

Учитывая пандемию коронавируса, когда многие страны празднуют Пасху в карантине, президент призвал украинцев найти позитив и в такой ситуации и не нарушать введенные ограничения, оставаясь дома и не посещая храмы.

«Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы — поможем Богу. Остаемся дома», — призвал Зеленский, отметив, что этим нация покажет свое единение ради своего настоящего и будущего.

Ранее Зеленский неоднократно обращался к украинцам с просьбой соблюдать карантин, особенно в праздничные дни. Во время эфира на одном из телеканалов президент заявил, что пренебрежение карантинными ограничениями на Пасху, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, который не выдержит украинская медицина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар

Диверсанты ни при чем: в сети объяснили, что привело к масштабным пожарам на Житомирщине

Обмен пленными

Обмен пленными: названа причина отказа экс-боевиков возвращаться в ОРДЛО (видео)

Сотрудники лаборатории в Ухане

Китай скрывает данные о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане: о чем пишет Washington Post

Юрген Клопп

В США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер