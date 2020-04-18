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Давайте найдем позитив: Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (видео)
Президент Владимир Зеленский поздравил всех христиан восточного обряда с наступающим праздником Воскресения Христова.
Глава государства пожелал соотечественникам добра, света, милосердия, достатка и любви, а также возвращения мира на украинскую землю.
Учитывая пандемию коронавируса, когда многие страны празднуют Пасху в карантине, президент призвал украинцев найти позитив и в такой ситуации и не нарушать введенные ограничения, оставаясь дома и не посещая храмы.
«Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы — поможем Богу. Остаемся дома», — призвал Зеленский, отметив, что этим нация покажет свое единение ради своего настоящего и будущего.
Ранее Зеленский неоднократно обращался к украинцам с просьбой соблюдать карантин, особенно в праздничные дни. Во время эфира на одном из телеканалов президент заявил, что пренебрежение карантинными ограничениями на Пасху, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, который не выдержит украинская медицина.
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