27.02 / 27.39 29.08 / 29.69
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством

13:23 18 апреля 2020 374
Комаровский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский, который постоянно отвечает на вопросы украинцев о коронавирусе, рассказал как правильно и чем стирать маски.

Врач уточнил, что одноразовые маски никто не рекомендует стирать, но если их мало, а купить возможности из-за доровизны нет, то лучше такие маски постирать, чем ходить без них.

По словам Комаровского, лучше всего маски стирать в тазике в мыльной воде, можно использовать моющее средство для мыться посуды или белизну. Затем выстиранные маски нужно прополоскать и высушить.

Накануне Пасхи доктор Комаровский призвал украинцев встретить Светлое Воскресение Христово дома, не нарушая карантин. По мнению известного врача, отношение к празднику не может меняться в зависимости от места нахождения верующего человека.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали информацию о масках и их эффективности в защите от коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

карта коронавируса в Киеве

Ученые назвали места в Киеве с высоким риском заразиться коронавирусом (карта)

Пасха

Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер