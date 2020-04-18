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Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством
Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский, который постоянно отвечает на вопросы украинцев о коронавирусе, рассказал как правильно и чем стирать маски.
Врач уточнил, что одноразовые маски никто не рекомендует стирать, но если их мало, а купить возможности из-за доровизны нет, то лучше такие маски постирать, чем ходить без них.
По словам Комаровского, лучше всего маски стирать в тазике в мыльной воде, можно использовать моющее средство для мыться посуды или белизну. Затем выстиранные маски нужно прополоскать и высушить.
Накануне Пасхи доктор Комаровский призвал украинцев встретить Светлое Воскресение Христово дома, не нарушая карантин. По мнению известного врача, отношение к празднику не может меняться в зависимости от места нахождения верующего человека.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали информацию о масках и их эффективности в защите от коронавируса.
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