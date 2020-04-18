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Звереем: в Одессе мужчина во время драки откусил у женщины часть пальца
В Киевском районе Одессы на улице жилмассива Таировский прохожие стали свидетелями неординарного инцидента.
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Злоумышленник, спровоцировавший конфликт с женщиной, ударил ее в лицо. За нее заступился супруг, который в это время находился рядом.
Между мужчинами началась потасовка, одесситка попыталась их разнять, чтобы защитить супруга, но пострадала сама: озверевший зачинщик конфликта откусил ей часть пальца.
«Личность правонарушителя установлена, это 36-летний местный житель. Сейчас злоумышленника разыскивают. Его действия квалифицированы по статье „Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести“ Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.
«Кусачему» хулигану грозит до трех лет лишения свободы.
Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», двоим житомирским полицейским грозит тюрьма за нападение на коллегу, которого они душили и кусали. Прославился неадекватным поведением и внук бывшего президента Казахстана Назарбаева — он укусил полицейского в Лондоне.
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"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.