В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине

Украина

Несмотря на радость президента Владимира Зеленского от того, что храмы на Пасху посетили 130 тысяч украинцев, а не семь с половиной миллионов, как годом ранее, даже такого количества людей достаточно, чтобы ждать в стране новой вспышки коронавируса примерно через пять-десять дней.

Подобная динамика была после того, как тысячи пошли на богослужения в Вербное воскресенье, 12 апреля, заявила в эфире «ТСН.Тиждень» заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», — сказала Ирина Микичак.

В то же время медики отмечали, что увеличение числа зараженных произошло в четверг-пятницу (то есть через 3−4 дня после Вербного воскресенья). В то время как инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней.

Напомним, что по данным Нацполиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тысяч граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Также напомним, что волонтер и блогер Дана Яровая написала возмущенный пост о том, что полтора месяца сидения по домам на карантине, простой бизнеса и колоссальные убытки экономики — все эти жертвы могут оказаться напрасными из-за единственной ночи, когда тысячи украинцев, забыв о мерах безопасности, отправились в церкви святить пасхальные куличи.

Кроме того, украинский общественный деятель и блогер Ярослава Гресь в своем блоге написала о безответственности и беспечности многих украинцев, которые, несмотря на строгие карантинные ограничения из-за коронавируса, устраивают пикники на природе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.

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