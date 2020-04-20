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Спасибо за карантин: спящие львы начали перекрывать опустевшие дороги Африки (фото)

5:59 20 апреля 2020 177
Львы спят на дороге
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Национальном парке Крюгера в ЮАР, где часто можно наблюдать весьма драматичные и кровавые сцены из жизни диких животных, наступил период относительной тишины: заведение приостановило свою работу 25 марта в связи с пандемией коронавируса, и туристы перестали досаждать объективами его обитателей.

Дошло до того, что львы занимают опустевшие из-за карантина дороги и используют их для послеобеденного отдыха.

Об этом пишет National Geographic.

На спящих львов наткнулся смотритель парка Ричард Соури.

По его словам, снимки он делал из машины, и львы, привыкшие к людям на автомобилях, не выглядели обеспокоенными.

«Львы привыкли к людям на машинах. У всех животных больше инстинктивного страха перед пешеходами, поэтому если бы я шел пешком, они бы никогда не позволили мне подобраться так близко», — сказал Соури.

Также смотритель добавил, что в этом прайде очень много львиц, старшей из которых около 14 лет. Обычно львы спят на дорогах парка только в холодные зимние ночи, потому что нагревшийся за день от Солнца асфальт некоторое время удерживает тепло.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы парка Айзек Фала отметил, что животные предпочли асфальт траве, потому что накануне прошел дождь, и трава еще оставалось влажной.

«Большие кошки и вода — это несовместимые вещи», — пошутил он.

Несмотря на умиротворение, которое вызывают спящие львы, в парке испытывают тревогу за своих питомцев: смотрители опасаются, что животные могут продолжить отдыхать на дорогах и после снятия карантина. Тогда эта привычка может стать опасной для них.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других странностях в поведении животных, которые внес карантин: в Великобритании опустевшие улицы валлийского города Лландидно заполонили козлы, а в Мексике на обезлюдевших пляжах начали хозяйничать крокодилы.

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