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Руины: сгоревшее село на Житомирщине сняли с дрона (видео)
В сети появилось впечатляющее видео, демонстрирующее масштабность лесных пожаров на Житомирщине. В объектив дрона попало полностью сгоревшее село Магдин в Овручском районе, которое располагалось посреди лесистой местности. Видео публикует Радио Свобода.
Огонь набросился на жилые постройки с такой силой, что местным жителям пришлось спасаться, забыв о домашних пожитках. Пока их эвакуировали в населенный пункт Гладковичи. Уже организован сбор одежды и стройматериалов для погорельцев.
Отметим, что 16 апреля в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки на территории Выступовичского лесничества пострадали также села Личманы, Рудня, Выступовичи и Новоселка.
Тем временем в МВД Украины прогнозируют, что для полной ликвидации лесных пожаров понадобится еще как минимум три дня.
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