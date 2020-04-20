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Происшествия

Руины: сгоревшее село на Житомирщине сняли с дрона (видео)

12:23 20 апреля 2020
Руины: сгоревшее сео на Житомирщине сняли с дрона (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети появилось впечатляющее видео, демонстрирующее масштабность лесных пожаров на Житомирщине. В объектив дрона попало полностью сгоревшее село Магдин в Овручском районе, которое располагалось посреди лесистой местности. Видео публикует Радио Свобода.

Огонь набросился на жилые постройки с такой силой, что местным жителям пришлось спасаться, забыв о домашних пожитках. Пока их эвакуировали в населенный пункт Гладковичи. Уже организован сбор одежды и стройматериалов для погорельцев.

Отметим, что 16 апреля в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки на территории Выступовичского лесничества пострадали также села Личманы, Рудня, Выступовичи и Новоселка.

Тем временем в МВД Украины прогнозируют, что для полной ликвидации лесных пожаров понадобится еще как минимум три дня.

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