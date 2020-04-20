- 17:30 Сейчас еще даже не начало пика эпидемии COVID-19 в Украине, он может быть осенью, — вирусолог
- 17:17 «Меня приковали цепью на целый день»: шокирующие признания самой яркой «пацанки»
- 17:13 Тележурналистка во время прямого эфира случайно показала голого мужа
- 17:03 Почаев закрывают на карантин, приезжих просят покинуть город
- 16:41 «Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи
- 16:28 Германия подтвердила, что санкции с России не снимут, несмотря на пандемию COVID-19
- 16:24 Путин уже не тот: Портников указал на резкое изменение поведения президента РФ
- 16:11 На Донбассе полиции пришлось открыть огонь, чтобы предотвратить массовые беспорядки
- 16:05 Под Мелитополем пьяные селяне избили полицейский патруль и угнали служебное авто
- 16:00 Уже скоро: ученые вычислили дату пика смертности от коронавируса в Украине
- 15:49 Винницкая область открыла счет смертям от COVID-19
- 15:41 Не остановили даже выстрелы: на Львовщине пьяный водитель наехал на полицейских
Тележурналистка во время прямого эфира случайно показала голого мужа (видео)
Американская тележурналистка Мелинда Меса, работающая на калифорнийском телеканале KCRA 3, приняла участие в прямом эфире, демонстрируя, как на карантине можно самой себе сделать стрижку. Женщина устроилась для этого в собственной ванной. Но почему-то не учла, что в это время там мылся ее супруг — Майк де Ламберт. В итоге, как пишет издание The New York Post, ничего не подозревавший и абсолютно голый муж отразился в зеркале за спиной у Мелинды, явившись взорам миллионов зрителей. Кадры быстро распространились по соцсетям. Их также опубликовали СМИ — деликатно прикрыв самое интересное место.
Пользователи сети выражали тщетную надежду, что Майк, возможно, не увидит этого видео.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», похожая история произошла с американской учительницей, полуголый муж которой придал пикантности ее онлайн-уроку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»