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Тележурналистка во время прямого эфира случайно показала голого мужа (видео)

17:13 20 апреля 2020 347
Мелинда в ванной
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская тележурналистка Мелинда Меса, работающая на калифорнийском телеканале KCRA 3, приняла участие в прямом эфире, демонстрируя, как на карантине можно самой себе сделать стрижку. Женщина устроилась для этого в собственной ванной. Но почему-то не учла, что в это время там мылся ее супруг — Майк де Ламберт. В итоге, как пишет издание The New York Post, ничего не подозревавший и абсолютно голый муж отразился в зеркале за спиной у Мелинды, явившись взорам миллионов зрителей. Кадры быстро распространились по соцсетям. Их также опубликовали СМИ — деликатно прикрыв самое интересное место.

Пользователи сети выражали тщетную надежду, что Майк, возможно, не увидит этого видео.

Мелинда и Майк

Ранее, как писали «ФАКТЫ», похожая история произошла с американской учительницей, полуголый муж которой придал пикантности ее онлайн-уроку.


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