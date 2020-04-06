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Полуголый муж учительницы придал ее онлайн-уроку пикантности (видео)
Многие в связи с карантином сейчас перешли на удаленный режим работы. Однако во время видеосвязи могут происходить курьезные накладки. Так ранее сообщалось о начальнице, которая во время общения с подчиненными неожиданно превратилась в картошку. Теперь же в сети стало вирусным опубликованное на Live Leak видео с учительницей из США. Она давала своим ученикам онлайн-урок, когда в кадр на заднем плане неожиданно вторгся ее муж в одних трусах.
Мужчина не сразу осознал, что его видно, и что он стал звездой интернета. Сама преподавательница осталась невозмутимой — то ли у нее крепкие нервы, то ли она тоже не сразу заметила супруга.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница балета на карантине решила давать онлайн-уроки, к которым неожиданно решила присоединиться ее кошка.
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