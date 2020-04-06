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Мир

Полуголый муж учительницы придал ее онлайн-уроку пикантности (видео)

11:19 6 апреля 2020 770
Учительница и муж на заднем плане
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Многие в связи с карантином сейчас перешли на удаленный режим работы. Однако во время видеосвязи могут происходить курьезные накладки. Так ранее сообщалось о начальнице, которая во время общения с подчиненными неожиданно превратилась в картошку. Теперь же в сети стало вирусным опубликованное на Live Leak видео с учительницей из США. Она давала своим ученикам онлайн-урок, когда в кадр на заднем плане неожиданно вторгся ее муж в одних трусах.

Мужчина не сразу осознал, что его видно, и что он стал звездой интернета. Сама преподавательница осталась невозмутимой — то ли у нее крепкие нервы, то ли она тоже не сразу заметила супруга.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница балета на карантине решила давать онлайн-уроки, к которым неожиданно решила присоединиться ее кошка.

Читайте также: Стюардесса на удаленке: сеть насмешило видео, которое сняли бортпроводница и ее муж.


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