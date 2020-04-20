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Шоу-бизнес

«Меня приковали цепью на целый день»: шокирующие признания самой яркой «пацанки»

17:17 20 апреля 2020 249
Юля Чигринец
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Сегодня, 20 апреля, состоится десятый эпизод четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Среди финалисток, которые продолжают сражаться за победу — 19-летняя Юля Чигринец. Несмотря на свою ангельскую внешность, Юля стала одной из самых проблемных участниц четвертого сезона. Команда проекта говорит, что с подобной агрессией ей еще не доводилось сталкиваться. В родном городе Юлю прозвали «грозой Полтавы», а на проекте она получила прозвище #Бандитка.

Уже в первом эпизоде, еще до знакомства с педагогами, Юля «вырубила» шестерых будущих леди. Даже после нескольких недель обучения вспышки ярости легко могли перерасти в драку.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля Чигринец откровенно рассказала о жизни на проекте, неконтролируемой агрессии и непростых отношениях с мамой.

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— Юля, чем вы занимались до проекта?

— Училась на программиста и работала мужским парикмахером. Вечером любила погулять. Приходила в клуб и выпивала. А потом меня друзья оттуда забирали, потому что я постоянно влезала в драки.

— И с кем дралась?

— Меня раздражали мужчины, которые приставали. И я могла им двинуть. Как-то был случай — сидели мы с подружками, а к нам «подкатили» парни-иностранцы. Начали предлагать пойти с ними «потусить». Я сказала: «У меня на лбу написано, что я шлюха?» Один ответил: «Да!» Ну, я не выдержала и ударила его. Он меня. Так завязалась драка. Бывало, что я сама провоцировала других на агрессию, чтобы «размять косточки». Понимала, что это неправильно. Поэтому и решилась прийти на проект. Неконтролируемая агрессия мне не нравилась, она портила жизнь. А вот на проекте мне помогли. Конечно, еще нужно очень много работать над собой для закрепления результата. Но, думаю, справлюсь и с этой задачей.

— Помните самое сложное испытание на реалити?

— Для меня все были тяжелыми. Они нравились и не нравились одновременно. Каждое из заданий «ломало» меня. Но самое запоминающееся — где я читала дневник будущего. Написали, что я бомж, живу на вокзале, потом убиваю человека и отсиживаю срок в тюрьме. Это было жестко. Не знаю, кто их писал, но, читая, пережила жутчайший стресс. До этого момента все испытания воспринимала в шутку. На второй неделе проекта произошло мое первое осознание — я на самом дне. Узнала, где могу оказаться в будущем, и в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Тогда поняла: сломаю себя, но так, как написано в дневнике, жить не буду! Поэтому продолжаю работать над собой.

— А самое любимое испытание было?

— Есть тараканов. Шучу. Мне понравилось испытание с собаками, когда нам на неделю дали щенков. Даша, так я назвала песика, — это любовь с первого взгляда. Неделя с собакой была одной из самых запоминающихся и нежных для меня. Но и одной из самых сложных морально. Я прекрасно понимала, что Даша со мной только на время. И когда сказали, что ее надо отдать, плакала.

— Как изменилась ваша жизнь после участия в проекте?

— Я стала кардинально другой. Хотя многие пишут, что не изменилась. Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не крашусь — далека от леди. Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне не хватало душевного покоя, и Школа леди стала возможностью понять себя. Моя самая большая победа — победа над агрессией. Сейчас умею контролировать эмоции в разных ситуациях. Еще я теперь домоседка. Не гуляю, не пью. Скоро в монахини подамся (смеется. — Авт.). Стала такой правильной, что друзья не узнают.

— У вас есть молодой человек?

— У меня нет второй половинки. Хорошо сейчас одной. Говорю, что жду своего Питера Пена (так назвали «пацанки» дворецкого Алексея Свинторжицкого. — Авт.). Кстати, после проекта мы переписываемся. Он такой бубочка (смеется. — Авт.). Отличный мужчина, я бы себе такого мужа хотела.

— Общаетесь после проекта с родными?

— С мамой — нет. У нас сложные отношения. А какие они еще могут с такой «матерью»? В школу я всегда приходила в синяках и ссадинах. В выходной день меня раз пять могли побить. Так продолжалось до 15 лет, пока я не начала давать сдачу. Драться, кстати, научилась в семье. До сих пор не понимаю, почему было такое отношение ко мне? Может, меня в роддоме подкинули или поменяли? Светка (так Юля называет маму. — Авт.) не считала меня дочерью. Даже ни разу по имени не назвала. Могла закрыть на ночь в сарае. Бабушка открывала, чтобы я дома переночевала. За девять лет, что жила с мамой, мы никогда нормально не общались. Когда подросла и она лезла ко мне биться, я начала ее отталкивать, защищать себя. Тогда за нее заступались братья — с ними приходилось драться. Нас в семье восемь детей: три брата, четыре сестры и я. Зачем было столько рожать, не понимаю. Мама никогда не тратила на меня деньги. Одевала и собирала в школу бабушка. Бывало, я подрабатывала в селе с братом, но деньги она у меня забирала. А у брата — нет. Светка никогда за меня не заступалась. Помню, однажды они с бабушкой куда-то уехали. Брат приковал меня цепью на целый день, а все остальные смеялись. Когда мама вернулась, сказала, что так мне и надо было, что я заслужила такое отношение. Ребенка нельзя бить, запомните это! Физическое насилие порождает агрессию. Ведь он потом вырастет и даст по голове своим же родителям.

— Согласна. Раскройте секрет — знаете, кто победил в проекте?

— Знаю — это сильная участница, которая прошла много испытаний и смогла измениться.

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