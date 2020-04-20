«Меня приковали цепью на целый день»: шокирующие признания самой яркой «пацанки»

Шоу-бизнес

Сегодня, 20 апреля, состоится десятый эпизод четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Среди финалисток, которые продолжают сражаться за победу — 19-летняя Юля Чигринец. Несмотря на свою ангельскую внешность, Юля стала одной из самых проблемных участниц четвертого сезона. Команда проекта говорит, что с подобной агрессией ей еще не доводилось сталкиваться. В родном городе Юлю прозвали «грозой Полтавы», а на проекте она получила прозвище #Бандитка. Уже в первом эпизоде, еще до знакомства с педагогами, Юля «вырубила» шестерых будущих леди. Даже после нескольких недель обучения вспышки ярости легко могли перерасти в драку. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля Чигринец откровенно рассказала о жизни на проекте, неконтролируемой агрессии и непростых отношениях с мамой. Читайте также: Слушая истории «пацанок», думала: «Как они вообще еще живы?» — Ирина Зайцева

— Юля, чем вы занимались до проекта?

— Училась на программиста и работала мужским парикмахером. Вечером любила погулять. Приходила в клуб и выпивала. А потом меня друзья оттуда забирали, потому что я постоянно влезала в драки.

— И с кем дралась?

— Меня раздражали мужчины, которые приставали. И я могла им двинуть. Как-то был случай — сидели мы с подружками, а к нам «подкатили» парни-иностранцы. Начали предлагать пойти с ними «потусить». Я сказала: «У меня на лбу написано, что я шлюха?» Один ответил: «Да!» Ну, я не выдержала и ударила его. Он меня. Так завязалась драка. Бывало, что я сама провоцировала других на агрессию, чтобы «размять косточки». Понимала, что это неправильно. Поэтому и решилась прийти на проект. Неконтролируемая агрессия мне не нравилась, она портила жизнь. А вот на проекте мне помогли. Конечно, еще нужно очень много работать над собой для закрепления результата. Но, думаю, справлюсь и с этой задачей.

— Помните самое сложное испытание на реалити?

— Для меня все были тяжелыми. Они нравились и не нравились одновременно. Каждое из заданий «ломало» меня. Но самое запоминающееся — где я читала дневник будущего. Написали, что я бомж, живу на вокзале, потом убиваю человека и отсиживаю срок в тюрьме. Это было жестко. Не знаю, кто их писал, но, читая, пережила жутчайший стресс. До этого момента все испытания воспринимала в шутку. На второй неделе проекта произошло мое первое осознание — я на самом дне. Узнала, где могу оказаться в будущем, и в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Тогда поняла: сломаю себя, но так, как написано в дневнике, жить не буду! Поэтому продолжаю работать над собой.

— А самое любимое испытание было?

— Есть тараканов. Шучу. Мне понравилось испытание с собаками, когда нам на неделю дали щенков. Даша, так я назвала песика, — это любовь с первого взгляда. Неделя с собакой была одной из самых запоминающихся и нежных для меня. Но и одной из самых сложных морально. Я прекрасно понимала, что Даша со мной только на время. И когда сказали, что ее надо отдать, плакала.

— Как изменилась ваша жизнь после участия в проекте?

— Я стала кардинально другой. Хотя многие пишут, что не изменилась. Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не крашусь — далека от леди. Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне не хватало душевного покоя, и Школа леди стала возможностью понять себя. Моя самая большая победа — победа над агрессией. Сейчас умею контролировать эмоции в разных ситуациях. Еще я теперь домоседка. Не гуляю, не пью. Скоро в монахини подамся (смеется. — Авт.). Стала такой правильной, что друзья не узнают.

— У вас есть молодой человек?

— У меня нет второй половинки. Хорошо сейчас одной. Говорю, что жду своего Питера Пена (так назвали «пацанки» дворецкого Алексея Свинторжицкого. — Авт.). Кстати, после проекта мы переписываемся. Он такой бубочка (смеется. — Авт.). Отличный мужчина, я бы себе такого мужа хотела.

— Общаетесь после проекта с родными?

— С мамой — нет. У нас сложные отношения. А какие они еще могут с такой «матерью»? В школу я всегда приходила в синяках и ссадинах. В выходной день меня раз пять могли побить. Так продолжалось до 15 лет, пока я не начала давать сдачу. Драться, кстати, научилась в семье. До сих пор не понимаю, почему было такое отношение ко мне? Может, меня в роддоме подкинули или поменяли? Светка (так Юля называет маму. — Авт.) не считала меня дочерью. Даже ни разу по имени не назвала. Могла закрыть на ночь в сарае. Бабушка открывала, чтобы я дома переночевала. За девять лет, что жила с мамой, мы никогда нормально не общались. Когда подросла и она лезла ко мне биться, я начала ее отталкивать, защищать себя. Тогда за нее заступались братья — с ними приходилось драться. Нас в семье восемь детей: три брата, четыре сестры и я. Зачем было столько рожать, не понимаю. Мама никогда не тратила на меня деньги. Одевала и собирала в школу бабушка. Бывало, я подрабатывала в селе с братом, но деньги она у меня забирала. А у брата — нет. Светка никогда за меня не заступалась. Помню, однажды они с бабушкой куда-то уехали. Брат приковал меня цепью на целый день, а все остальные смеялись. Когда мама вернулась, сказала, что так мне и надо было, что я заслужила такое отношение. Ребенка нельзя бить, запомните это! Физическое насилие порождает агрессию. Ведь он потом вырастет и даст по голове своим же родителям.

— Согласна. Раскройте секрет — знаете, кто победил в проекте?

— Знаю — это сильная участница, которая прошла много испытаний и смогла измениться.

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