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Жителя Херсонщины оштрафовали на 17 тысяч за отсутствие медицинской маски

17:36 20 апреля 2020 154
суд
В Олешках Херсонской области суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен

В Херсонской области суд оштрафовал мужчину за нахождение в общественном месте во время карантина без защитной маски. Ранее похожее решение вынесли в Сумах.

Цюрупинский районный суд Херсонской области вынес постановление, в котором обязал мужчину, который утром 6 апреля возле центральной площади в городе Олешки находился без маски или респиратора, заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

В материалах дела были фото, доказывающие вину мужчины. Постановление еще можно обжаловать в апелляции, сообщает Бюро судебной информации

Напомним, доктор Комаровский доступно объяснил, почему власти настаивают на ношении масок, даже если те не спасают от вируса.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали информацию о масках и их эффективности.

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